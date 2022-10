Defiance Silver: Wie groß können die Silberprojekte werden?

Das Flaggschiffprojekt San Acacio von Defiance Silver (0,19 CAD | 0,14 Euro; CA2447672080) liegt im großen Mining-Distrikt Zacatecas in Mexiko. Hier gibt es andere Explorer, aber auch viele bereits Silber und Basismetalle abbauende Unternehmen. Insgesamt wurden in dieser Region bereits mehr als eine Milliarde Unzen Silber gefördert. Defiance hat sich mit Lucita und San Acacio gleich zwei LIegenschaften gesichert und hier erhebliche Fortschritte gemacht.

Defiance Silver: Fortschritte auf beiden Silberprojekten

Dieses Jahr liefert vor allem San Acacio gute Nachrichten. So erbohrte Defiance hier im April das bisher beste Ergebnis. Bohrloch DDLU-21-05 wies mehrere Abschnitte mit mehr als 100 g/t Silber auf, in der Spitze waren es gar 3,26 Kilo Silber. Des gelang in einer Tiefe von nur 154 Metern (siehe hier). Auf Lucita wiederum entdeckte das Unternehmen ein Blind Silber System, dass nahe an der Oberfläche liegt und eine extrem hohe Silberminerailisierung aufweist (siehe hier).

Aktienkurs fährt mit dem Silberpreis bergab

Dementsprechend scheint das Potenzial dieser beiden Projekte noch gewaltig zu sein. Die Aktie merkt davon alleridngs wenig. Mit dem Silberpreis ging es diesen Sommer auch mit dem Kurs in mehreren Etappen bergab. Inzwischen beträgt der Börsenwert des Unternehmens nicht einmal mehr 50 Mio. CAD. Dabei hat man mehr als 10 Mio. Dollar in der Kasse und neben den aussichtsreichen Silberprojekten auch noch mit Tepal ein Gold-Kupfer-Vorkommen, dass verkauft werden soll. Dementsprechend sind die aktuellen Kurse Optionen für mutige Investoren mit einem antizyklischen Ansatz.

Aktieninfo Defiance Silver

Börsenkürzel (TSX.v) | ISIN: DEF | CA2447672080

Aktienkurs: 0,19 CAD | 0,14 Euro

Börsenwert: ca. 48 Mio. CAD

Anzahl Stücke (voll verwässert): 257.113.796

Davon Options/Warrants: 7.416.792 | 29.470.286

Cash-Position: > 10 Mio. CAD

Anteilseigner: Management & Insider (ca. 10%), Navigator/Breakaway Strategic Resource Fund (ca. 20%), weitere Institutionelle Investoren (ca. 15%)

Das könnte Sie auch interessieren: