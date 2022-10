Peking (ots/PRNewswire) - Nach mehr als sieben Jahrzehnten mühsamer Erkundung

und Experimentierung hat China nach und nach eine Reihe von sozialistischen

demokratischen politischen Systemen aufgebaut und übernommen, die für sich

selbst geeignet und effektiv sind.



Bei der Eröffnungssitzung des 20. Nationalkongresses der Kommunistischen Partei

Chinas (KPC) am Sonntag wies Xi Jinping darauf hin, dass die Demokratie des

Volkes im gesamten Prozess das charakteristische Merkmal der sozialistischen

Demokratie sei und sie Demokratie außerdem in ihrer umfassendsten,

authentischsten und effektivsten Form darstelle.





Xi erklärte, China werde die ordnungsgemäße Beteiligung des Volkes anpolitischen Angelegenheiten fördern und seine Fähigkeit zur Teilnahme andemokratischen Wahlen, Konsultationen, Beschlussfassung, Management und Aufsichtin Übereinstimmung mit Recht und Gesetz garantieren."Wir werden das System der Institutionen, über die das Volk das Land führt,verbessern", so Xi.Die Macht dem VolkeLaut Wang Chen, Vizevorsitzender des ständigen Ausschusses des NationalenVolkskongresses (NVK), ist die Demokratie des Volkes im gesamten Prozess einKennzeichen der sozialistischen Demokratie, die sie von kapitalistischendemokratischen Systemen unterscheidet.Im Gegensatz zu Mehrparteiensystemen in westlichen Ländern, in denen dieParteien den Wählern oft Versprechen machten und Anschuldigungen gegen dieOpposition erhebten, um Wahlen zu gewinnen, sei die chinesische Demokratie inallen Prozessen eingewoben, einschließlich Wahlen, Entscheidungsfindung,Management und Aufsicht.Der NVK, Chinas oberste Gesetzgebungsautorität, spielt eine Schlüsselrolle beider Umsetzung der Demokratie des Volkes im gesamten Prozess.Als höchstes Organ der Staatsmacht umfasst der derzeitige 13. NVK mehr als 2.900Abgeordnete, die demokratisch gewählt wurden und über vielfältige Berufe undHintergründen verfügen, von Rechtsanwälten und Universitätsprofessoren bis hinzu Landwirten und Fabrikarbeitern.Während ihrer fünfjährigen Amtszeit haben diese Abgeordneten über eine Reihe vonBeschlüssen und politischen Maßnahmen mit weitreichenden Auswirkungenabgestimmt. Sie wählten den Präsidenten der Volksrepublik China, verabschiedetendas erste bürgerliche Gesetzbuch in der Geschichte des Landes und billigten den14. Fünfjahresplan, ein Leitdokument, das die Entwicklung des Landes in denJahren 2021-2025 vorzeichnet.Laut offiziellen Statistiken dienten Ende 2020 landesweit auf allen Ebenen 2,62Millionen Menschen als Volksvertreter. Davon entfielen etwa 95 Prozent auf dieDistrikt- und die Gemeindeebene. Unabhängig von Geschlecht, Alter, ethnischer