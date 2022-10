Markus Birk verstärkt Geschäftsführung bei NAVAX

Wien (ots) - Seit Anfang Oktober ist Markus Birk (53) zum Geschäftsführer der

NAVAX Consulting GmbH bestellt und verstärkt damit das Geschäftsführungsteam

rund um Oliver Krizek und Dr. Björn Heppner. Birk verantwortet das Geschäft mit

Microsoft Business Applikationen in den Bereichen Enterprise Resource Planning

(ERP), Customer Experience (CX) und Data Analytics. Oliver Krizek wird seinen

Fokus auf die strategische Ausrichtung der Unternehmensgruppe und den

internationalen Ausbau des Finanzdienstleistungssektors legen.



Erste Berufserfahrungen hat Markus Birk, gebürtiger Oberschwabe, nach seiner

Ausbildung zum Diplom-Ingenieur der Elektrotechnik, in der

Fertigungsautomatisierung bei KUMATRONIK Software GmbH gesammelt. Dort hat er

sich vom Projektingenieur bis zum Managing Director entwickelt. Danach war er

Co-Gründer und CEO der PERKURA GmbH in Nürnberg, ein Start-up im

Personalbereich, das er innerhalb von 10 Jahren zu einem der führenden Anbieter

von Outsourcing Dienstleistungen im HR-Umfeld gemacht hat. Dem Softwarebereich

ist der dreifache Vater in Folge treu geblieben und war die letzten 9 Jahre bei

KUMAVISION AG in Markdorf am Bodensee, einem der weltweit führenden Microsoft

Dynamics Integrationspartner, tätig. Davon war er sechs Jahre lang im Vorstand

mit Fokus auf Vertrieb, Marketing und das Cloudgeschäft. Das dabei aufgebaute

Wissen rund um die Themen ERP, CX und Cloudlösungen wird er nun bei NAVAX

einbringen.