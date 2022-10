Nürnberg (ots) - Eine Analyse der Immobilienmärkte in Deutschland, Frankreich

und Belgien von meilleurs agents, Immoweb und immowelt und zeigt:



- Deutschland: Höchste Bauzinsen im Vergleich sorgen für sinkende

Immobilienpreise

- Immobilienkauf in Frankreich: Günstigere Zinsen halten Preisniveau von

Wohnimmobilien stabil

- In Belgien hält Aufwärtstrend an: Kaufpreise klettern moderat bei mittlerem

Zinsniveau





In Deutschland steigen die Bauzinsen weiter an und lassen die Immobilienpreisenahezu flächendeckend sinken. In den Nachbarländern Frankreich und Belgien zeigtsich der Immobilienmarkt hingegen deutlich robuster: Die Zinsen fürImmobilienkredite sind niedriger und die Angebotspreise von Wohneigentum steigenweiterhin leicht. Das ist das Ergebnis des AVIV Housing Market Report für das 3.Quartal. Darin werden die Entwicklungen und Preise auf den Immobilienmärkten inDeutschland, Frankreich und Belgien analysiert. Der Report entsteht inZusammenarbeit mit den Immobilienportalen meilleurs agents und Immoweb, dieebenso wie immowelt Teil der AVIV Group sind.Frankreichs Immobilienpreise: Stabil bis moderates WachstumDas Preisniveau für Wohneigentum in den größten Städten Frankreichs zeigt sichweitestgehend stabil. In Paris geben die Kaufpreise mit -0,2 Prozent imVergleich zum 2. Quartal nur minimal nach. Mit 10.401 Euro pro Quadratmeter istdas Preisniveau in der französischen Hauptstadt ohnehin extrem hoch. ZumVergleich: Selbst in München, der mit Abstand teuersten Stadt Deutschlands,zahlen Käufer mehr als 1.000 Euro weniger für den Quadratmeter (9.221 Euro).Neben Paris stehen lediglich in Rennes (-0,3 Prozent) und Nizza (-0,4 Prozent)im Vergleich zum Vorquartal leichte Rückgänge zu Buche. Ansonsten verzeichnenFrankreichs Städte weiterhin ein leichtes Wachstum der Preise: In Nantes erhöhtsich das Preisniveau von Wohneigentum um 1,9 Prozent, in Marseille um 3,5Prozent und in Montpellier gar um 3,7 Prozent. Eine gänzlich andere Situationzeigt sich in Deutschland.Deutschland: Flächendeckend fallende PreiseIn Deutschland stiegen die Preise im 1. Quartal 2022 noch. Im 2. Quartal folgtenbereits erste Korrekturen in einigen Städten. Dieser Trend weitet sich nun aus,insbesondere in den größten Städten des Landes, wo die Wohnungspreise seit Juliin 13 von 14 Städten gefallen sind. Die stärksten Rückgänge verzeichnen Hannoverund Essen mit -3,7 Prozent in den letzten drei Monaten. Diese Korrektur hat auchdie drei wichtigsten Wirtschaftszentren nicht verschont: Berlin (-0,6 Prozent),Hamburg (-1,7 Prozent) und München (-2,4 Prozent) haben nach Jahren desPreisanstiegs ihren Aufwärtstrend gestoppt. Die einzige Ausnahme ist Dresden,