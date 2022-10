Piramal Pharma Limited notiert an der BSE und NSE

Mumbai, Indien (ots/PRNewswire) - Piramal Pharma Limited (PPL) (Scrip-Name:

PPLPHARMA) wurde heute an den indischen Börsen Bombay Stock Exchange (BSE) und

National Stock Exchange (NSE) notiert. Der Meilenstein wurde mit dem Läuten der

Eröffnungsglocke an der BSE zur Bekanntgabe der Börsennotierung durch folgende

Personen markiert: Ajay Piramal, Vorsitzender der Piramal Group Nandini Piramal,

Vorsitzende der PPL, Peter DeYoung, CEO von Piramal Global Pharma, Nayan Mehta,

Chief Financial Officer und Sameer Patil, Chief Business Officer von der Bombay

Stock Exchange Ltd.



Im Juni 2020 unterzeichnete PPL eine Vereinbarung mit der Carlyle Group Inc.

über die Investition von Wachstumskapital für eine Beteiligung von 20 % an

Piramal Pharma Limited. Dementsprechend wurde das Pharmageschäft vertikal von

Piramal Enterprises Limited (PEL) ausgegliedert. Im Oktober 2021 genehmigte der

Verwaltungsrat von PEL die Ausgliederung des Pharmageschäfts und die

Vereinfachung der Unternehmensstruktur, um PEL von einem Multisektor-Konglomerat

in zwei getrennte sektororientierte, börsennotierte Unternehmen für

Finanzdienstleistungen und Pharmazeutika umzugestalten.