BUND kritisiert Test-Nutzung von 'blauem Ammoniak' in Hamburg

HAMBURG (dpa-AFX) - Vor der feierlichen Übergabe der ersten Testlieferung von "blauem Ammoniak" aus den Vereinigten Arabischen Emiraten an den Hamburger Kupferhersteller Aurubis hat der BUND die Nutzung des Wasserstoff-Derivats als klimaschädlich kritisiert. "Die Herstellung von Wasserstoff aus Erdgas verbraucht enorme Mengen an Erdgas nicht nur für das Endprodukt, den Wasserstoff, sondern auch für den Herstellungsprozess unter hohem Druck und hoher Hitze", sagte BUND-Landesgeschäftsführer Lucas Schäfer am Freitag.

Dazu komme der Energieverlust für die Umwandlung von Wasserstoff in Ammoniak für den Transport sowie für die CO2-Abscheidung und die unterirdische Speicherung des Treibhausgases. Insgesamt sei "blauer Wasserstoff" damit um mehr als 20 Prozent klimaschädlicher als die direkte Verbrennung von Kohle oder Erdgas.