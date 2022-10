BERNSTEIN RESEARCH stuft PERNOD RICARD auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Pernod Ricard nach Zahlen von 206 auf 210 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Dem Getränkeproduzenten sei ein starker Auftakt seines Geschäftsjahres gelungen, schrieb Analyst Trevor Stirling in einer am Freitag vorliegenden Studie. Vor allem das Geschäft in Indien habe sich stark entwickelt. Aber auch sonst hätten alle Regionen im Bereich der Erwartungen oder darüber gelegen./mf/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2022 / 05:35 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2022 / 05:35 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Pernod Ricard Aktie handelt aktuell mit einem Minus von -0,77 % und einem Kurs von 173,7EUR an der Börse Tradegate.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Trevor Stirling

Analysiertes Unternehmen: PERNOD RICARD

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 210

Kursziel alt: 206

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m