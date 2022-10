BAADER BANK stuft BB Biotech auf 'Add'

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für BB Biotech auf "Add" mit einem Kursziel von 64,20 Euro belassen. Während der Kurs der Beteiligungsgesellschaft im dritten Quartal um fast sieben Prozent gefallen sei, habe der Nettoinventarwert um über acht Prozent zugelegt, geht aus einer am Freitag vorliegenden Studie des Instituts hervor. BB Biotech verfüge über ausreichende Mittel, in neue Gelegenheiten zu investieren./mf/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2022 / 07:54 / CESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BB Biotech Aktie handelt aktuell mit einem Minus von -2,35 % und einem Kurs von 54,05EUR an der Börse Lang & Schwarz.



Analysierendes Institut: BAADER BANK

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: BB Biotech

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 64,20

Kursziel alt: 64,20

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m