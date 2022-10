DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft GERRESHEIMER AG auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Gerresheimer von 105 auf 92 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Drittquartalszahlen des Verpackungsherstellers seien ein positiver Kurstreiber gewesen, schrieb Analyst Matt Garland in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der gute Investmentansatz werde aber weiterhin noch nicht wertgeschätzt. Er erhöhte seine diesjährige Schätzung für den operativen Gewinn (Ebitda), senkte sie aber deutlicher für den Gewinn je Aktie ab 2023. Daran schuld sei die teurer werdende Refinanzierung./tih/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2022 / 06:45 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Gerresheimer Aktie handelt aktuell mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 59,20EUR an der Börse Tradegate.