ADAC Autovermietung Mietwagenpreise in den Herbstferien moderat / Preise für November ziehen leicht an / Winterreifen ohne Aufpreis bei der ADAC Autovermietung (FOTO)

München (ots) - Mussten Urlauber dieses Jahr im August noch etwa 712 Euro mehr

für eine Woche Ferienmietwagen bezahlen als im Sommer 2019 (plus 142 Prozent),

entspannt sich die Lage in den Herbstferien deutlich.



"Auch in der Nachsaison haben wir immer eine gute Nachfrage, allerdings konnten

inzwischen die Kontingente an Mietwagen aufgestockt werden, und die

Preissituation hat sich entspannt", so Tobias Ruoff, Geschäftsführer der ADAC

Autovermietung. Für die Herbstferien gibt es bei der ADAC Autovermietung aktuell

noch sehr gute Angebote: In der Türkei kostet ein Mittelklasse-Mietwagen für

eine Woche 290 Euro, auf Teneriffa 392 Euro, auf Mallorca 447 Euro und in

Portugal 485 Euro. Für November, beliebte Reisezeit für alle, die nicht an

Ferientermine gebunden sind, verzeichnet die ADAC Autovermietung bereits wieder

einen kleinen Preisanstieg von durchschnittlich 5,3 Prozent.