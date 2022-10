Quartalszahlen der deutschen Flughäfen / Erholung in Deutschland deutlich schwächer als in Europa

Berlin (ots) - Der Flughafenverband ADV hat heute in Berlin die Verkehrszahlen

für das dritte Quartal 2022 veröffentlicht:



- Insgesamt wurden in den ersten neun Monaten des Jahres 122,7 Millionen

Fluggäste in Deutschland gezählt. Das entspricht einem Passagierwachstum

gegenüber dem Vorjahr von +149,9 Prozent (an+ab). Zum Vorkrisenniveau 2019

fehlen aber noch 36,1 Prozent.

- Der innerdeutsche Verkehr liegt mit +136,1 Prozent über dem

Vorjahresaufkommen, jedoch mit -61,8 Prozent unter dem Vorkrisenniveau.

- Der Europaverkehr nimmt gegenüber dem Vorjahr um +139,6 Prozent zu und ist

damit ein stabiler Wachstumsmotor in der Verkehrsentwicklung.

- Der Interkontverkehr wächst um +224,3 Prozent. Der unterschiedliche Umgang in

der Covid-Politik begründeten die Nachfrageentwicklungen in den

Interkontmärkten und verhinderten deutlichere Aufholeffekte, da internationale

Märkte, wie beispielsweise Asien, noch nicht wieder vollständig erreichbar

sind.

- Die gewerblichen Flugbewegungen halten mit +69,4 Prozent (gg. 2021) den

Wachstumstrend.

- Die Erholung bei den Passagierzahlen verläuft damit in Deutschland deutlich

schwächer als in den großen europäischen Luftverkehrsmärkten: In Deutschland

fehlen gegenüber dem Vorkrisenniveau 25 Prozent der Reisenden, in ganz Europa

sind es nur noch -12 Prozent. Portugal (-5,8 Prozent), Spanien (-7,4 Prozent)

und Italien (-8,5 Prozent) erreichen bereits knapp das Vorkrisenniveau.

Griechenland mit +4,5 Prozent verzeichnete sogar schon wieder ein

Passagierwachstum. [Quelle: ACI-Europe + ADV, August 2022 zu 2019]

- Für das Gesamtjahr 2022 erwarten die Verkehrsexperten des Flughafenverbandes

ADV rund 165 Millionen Passagiere. Dies entspricht einem Verkehrsniveau von 66

Prozent gegenüber dem Jahr 2019.



Fortgesetzte Erholung der Passagierzahlen, unterdurchschnittliche Entwicklung im

europäischen Vergleich