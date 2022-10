Malaika Mihambo und 30 Marken als Superbrands Germany 2021/2022 ausgezeichnet (FOTO)

Veitsbronn (ots) - Mit dem Superbrands Germany Tribute Event fand das aktuelle

internationale Marken-Auszeichnungsverfahren am 19.10.2022 seinen Höhepunkt. Als

Persönlichkeit des Jahres wurde die Olympia-Siegerin und zweifache Weltmeisterin

im Weitsprung Malaika Mihambo geehrt. Die exklusive Gala fand zum ersten Mal im

historischen Herzog-Friedrich-August-Saal der Wiesbadener Casino-Gesellschaft

statt.



Wiesbadens Bürgermeister - Dr. Oliver Franz - begrüßte in Vertretung von

Oberbürgermeister Gert-Uwe Mende die Gäste und freute sich über die erstmalige

Superbrands-Gala in seiner Heimatstadt. Seine Grußbotschaft beeindruckte auch

durch äußerst komplexes und analytisch sensibles Fachwissen über Markenbildung

und Markenstärke und dies weit über reine "Städte-Marken" hinaus.