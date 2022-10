Wirtschaft EU-Strategie für Gasmarkt weiter unklar

Brüssel (dts Nachrichtenagentur) - Beim EU-Gipfel bleibt eine klare Strategie zum Umgang mit der Gaskrise weiter nicht erkennbar. Der Europäische Rat habe sich darauf verständigt, "dass in Anbetracht der anhaltenden Krise die Anstrengungen zur Verringerung der Nachfrage, zur Gewährleistung der Versorgungssicherheit, zur Vermeidung einer Rationierung und zur Senkung der Energiepreise für Haushalte und Unternehmen in der gesamten Union beschleunigt und intensiviert werden müssen und dass die Integrität des Binnenmarktes gewahrt bleiben muss", heißt es blumig in einer gemeinsamen Erklärung vom Freitagmorgen.



Der Europäische Rat fordere "den Rat und die Kommission" auf, "dringend konkrete Beschlüsse" über bestimmte Maßnahmen vorzulegen. Dazu gehöre "die freiwillige gemeinsame Beschaffung von Gas" für eine Menge in Höhe von 15 Prozent des Speicherbedarfs und die Beschleunigung der Verhandlungen mit "zuverlässigen Partnern", um für beide Seiten "vorteilhafte Partnerschaften zu finden". Das "kollektive marktpolitische Gewicht der Union" solle dabei "zum Tragen" gebracht werden.