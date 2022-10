Landkreis München bleibt Spitze / NUI-Regionenranking des IfM Bonn zeigt auf, wo aktuell die meisten gewerblichen Neuansiedlungen stattfinden

Bonn (ots) - Auch in 2021 war es im Landkreis München scheinbar am

attraktivsten, ein neues Gewerbe zu gründen bzw. ein Unternehmen dorthin

umzuziehen. Zu diesem Ergebnis kommt das aktuelle NUI (Neue Unternehmerische

Initiative)-Regionenranking des IfM Bonn. An zweiter Stelle liegt Baden-Baden,

gefolgt vom Landkreis Miesbach und den Städten Passau und Leverkusen.



Im Rahmen des NUI-Regionenrankings ermitteln die Wissenschaftlerinnen und

Wissenschaftler des IfM Bonn jährlich, wie viele haupt- und nebenerwerbliche

Gründungen sowie Übernahmen und Zuzüge von Gewerbebetrieben in einer Region pro

10.000 Einwohner im erwerbsfähigen Alter neu angemeldet wurden. In geringerem

Maße kann sich folglich auch die Entwicklung der erwerbsfähigen Bevölkerung auf

den NUI-Wert auswirken.