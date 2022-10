JPMORGAN stuft Metro AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Metro AG nach einem Bericht zum vierten Geschäftsquartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 10,90 Euro belassen. Der Umsatz habe das obere Ende der Zielspanne erreicht, andererseits aber habe der Handelskonzern seine diesjährige Gewinnerwartung auf den Mittelwert der bisherigen Spanne eingegrenzt, schrieb Analyst Borja Olcese in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies impliziere sinkende Marktschätzungen und dürfte so die Aktien belasten./tih/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2022 / 07:52 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2022 / 07:52 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die METRO Aktie handelt aktuell mit einem Minus von -0,88 % und einem Kurs von 6,745EUR an der Börse Tradegate.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Borja Olcese

Analysiertes Unternehmen: Metro AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 10,90

Kursziel alt: 10,90

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m