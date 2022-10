UBS stuft PERNOD RICARD auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Pernod Ricard nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 199 Euro belassen. Das Wachstum des Spirituosenherstellers aus eigener Kraft habe im dritten Quartal über den Erwartungen gelegen, schrieb Analyst Nik Oliver in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das China-Geschäft habe die Erwartungen erfüllt, in den USA hätten die Franzosen aber enttäuscht./ajx/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2022 / 06:27 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2022 / 06:27 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Pernod Ricard Aktie handelt aktuell mit einem Minus von -1,37 % und einem Kurs von 172,6EUR an der Börse Tradegate.