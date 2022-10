Mit neuer VR Banking App wird das Handy zur Bankfiliale / Umfrage Große Mehrheit der Deutschen fühlt sich bei digitalen Bankdienstleistungen gut orientiert (FOTO)

Neu-Isenburg (ots) - Die große Mehrheit der volljährigen Deutschen (79 Prozent)

gibt in einer repräsentativen YouGov-Umfrage mit 2.056 Teilnehmer*innen an,

einen guten Überblick über die digitalen Angebote und Services ihrer Bank bzw.

zumindest den Zugang zu den betreffenden Informationen zu haben. Mit der neuen

VR Banking App machen die Volksbanken und Raiffeisenbanken jetzt den Weg frei

für eine noch stärkere Nutzung des mobilen Bankings. Sie punktet mit zahlreichen

Funktionen, optimierter Benutzerführung und hohen Sicherheitsstandards.



"Bankgeschäfte von unterwegs zu erledigen wird jetzt noch einfacher und

schneller. Und es bleibt gewohnt sicher", sagt Jürgen Wache, Vorstandssprecher

der Hannoverschen Volksbank eG. "Damit mausert sich das Handy immer mehr zur

Bankfiliale, die man immer bei sich führt. Zu den meistgenutzten Anwendungen

zählen aktuell die Kontenübersicht sowie Überweisungen und Daueraufträge. Die

Zeiten, in denen man dafür am Schalter oder am SB-Terminal in der Schlange

stand, sind vorbei. Das lässt sich von unterwegs über das Smartphone erledigen.

Kundinnen und Kunden können ihre wichtigsten Banking-Aktivitäten auf einfache

und intuitive Weise ausführen."