JPMORGAN stuft Volvo B auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für die B-Aktien von Volvo nach den Drittquartalszahlen von 205 auf 175 schwedischen Kronen gesenkt, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Das Quartalsergebnis sei gemischt ausgefallen, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er kürzte in der Folge seine operativen Margenschätzungen, vor allem wegen des Kostenanstiegs und der mit Nutzfahrzeugen erzielten Profitabilität./tih/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2022 / 10:46 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2022 / 10:51 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Volvo Registered (B) Aktie handelt aktuell mit einem Minus von -0,60 % und einem Kurs von 15,15EUR an der Börse Tradegate.