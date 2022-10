Deutschland braucht eine nationale Bildungsinitiative

Berlin (ots) - "Der Untergang des Abendlandes beginnt mit dem Untergang der

Bildung", kommentiert Professor Dr. Martin Wortmann, Generalsekretär der

Bildungsallianz des Mittelstands, die Ergebnisse des jetzt vorgestellten

IQB-Bildungstrends 2021 vom Institut für Qualitätsentwicklung im Bildungswesen.

Demnach zeigt sich unter anderem, dass die Leistungen von Viertklässlern in

Mathematik und Deutsch sich nochmals verschlechtert haben.



"Seit Jahren kennen wir die Problematik - und doch gelingt es uns nicht,

gegenzusteuern. Deutschland als Technologieland, Wirtschafts- und

Industrienation ist abhängig von leistungsfähigen Fachkräften. Wir brauchen

schlicht fähige Schülerinnen und Schüler", betont Professor Wortmann. "Es kann

nicht sein, dass wir vor lauter Individualismus, Klein-Klein-Denke und

dezentralen Bildungsstrukturen vergessen, dass Schülerinnen und Schüler nicht

nur das Recht auf Bildung, sondern insbesondere das Recht auf eine hochwertige

Bildung haben."





Der Bildungsexperte macht in seiner Analyse deutlich, dass Deutschland schlichteine neue grenzüberschreitende Denke für Bildungsstandards, Didaktik undPädagogik braucht: "Mit mehr Praxisnähe für Schülerinnen und Schüler, mehrprojektbasiertem digitalem und analogem Lernen und endlich eineranwendungsorientierten Ausbildung für Lehrer." Professor Wortmann: "Wir braucheneine nationale Bildungsinitiative, die endlich Einheit in Vielfalt schafft undSchülerinnen und Schülern eine solide Grundlage für ihre Zukunft bietet."Über die BildungsallianzDie Bildungsallianz des Mittelstands ist eine Initiative des Bundesverbands DerMittelstand. BVMW e. V. und setzt sich für eine echte Qualitätswende in derdeutschen Bildungspolitik ein. Als Zusammenschluss von 22 Verbänden undInitiativen aus Bildung und Wirtschaft ist die Bildungsallianz das größteBildungsnetzwerk Deutschlands, dessen Mitglieder die Interessen von Lehrerinnenund Lehrern, Erzieherinnen und Erziehern sowie Dozentinnen und Dozenten aus demBildungsbereich vertreten.