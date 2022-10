Deutsche Anleihen setzen Talfahrt fort - Inflationssorgen belasten weiter

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Freitag an ihren jüngsten Abwärtstrend angeknüpft. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future sank bis zum Mittag um 0,45 Prozent auf 134,35 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen war im Gegenzug zeitweise bis auf 2,51 Prozent und damit auf den höchsten Stand seit 2011 geklettert. Zuletzt fiel die Rendite etwas zurück auf 2,48 Prozent.

Auch an den europäischen Anleihenmärkten zogen die Renditen teils deutlich an. Den Kurs gaben dabei die US-Anleihen vor, wie die Experten der Dekabank schrieben. "Deutlich anziehende Inflationserwartungen" in den USA in Kombination mit einschlägigen Signalen der Notenbanker ließen die Renditen der US-Staatsanleihen weiter steigen. So kletterte die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen auf den höchsten Stand seit 2007.