Holzwickede/Emsdetten (ots) - Seit dem 20. Oktober fließt erstmals reiner

Wasserstoff im Erdgasnetz der Westenergie AG Essen. In einem Pilotprojekt in

Holzwickede bei Dortmund werden drei Gewerbeimmobilien über das bestehende

Erdgasnetz mit dem grünen Energieträger versorgt. Unter Verwendung von insgesamt

vier Remeha Wasserstoffkesseln wird so die Wärmeversorgung der Gebäude

sichergestellt. Heizen mit 100 % Wasserstoff ist damit nicht länger nur eine

Vision.



Remeha-Geschäftsführer Heinz Werner Schmidt war stolzer Teilnehmer der

Einweihung des Projektes: "Remeha und die BDR Thermea Gruppe haben bereits

frühzeitig die Chancen für den Einsatz von Wasserstoff im Wärmemarkt Europa

erkannt und sich bereits im März 2019 als Innovationsführer unter den

Heizgeräteherstellern mit einem Wasserstoff-Heizgerät auf der Messe ISH

präsentiert. Wir freuen uns sehr, hier als Projektpartner den realen Schritt zur

emissionsfreien Wasserstoffanwendung in der Gebäudewärmeversorgung unter Beweis

stellen zu können."





Die Bedeutung von Wasserstoff in der Wärmeversorgung wird nicht nur von derIndustrie schon seit langer Zeit betont. Auch die Politik hat realisiert, dassdie Energiewende nur gelingt, wenn sämtliche Sektoren miteinander gekoppeltwerden und man technologieoffen an das Thema herangeht. Das unterstreicht imaktuellen Projekt auch die Anwesenheit von NRW-Wirtschaftsministerin MonaNeubaur. Die Grünen-Politikerin betonte in ihrer Rede, dass dieses Projekt echtePionierarbeit leiste. "Es wird in NRW immer Teile geben, die nichtelektrifiziert werden können", so die Ministerin. Und fügte hinzu: "Gerade dieZusammenarbeit mehrerer Unternehmen aus NRW beeindruckt mich. Da istKooperation, keine Konkurrenz. Wir gehen heute 500 wichtige Meter in RichtungKlimaneutralität."In dem Projekt namens H2HoWi wurde eine circa 500 Meter lange Erdgasleitung deröffentlichen Gasversorgung auf 100 Prozent grünen Wasserstoff umgestellt. Dievorhandene Erdgasleitung wurde dazu vom Verteilnetz getrennt und an einenWasserstoffspeicher angeschlossen. Neben der Umstellung der Erdgasleitung warenauch kleinere Anpassungen bei den drei beteiligten Kunden erforderlich. Bislangauf dem Markt erhältliche Erdgas-Brennwertgeräte können reinen Wasserstoff nichtverbrennen. Daher wurden bei den drei Unternehmen die für 100 ProzentWasserstoff geeigneten Brennwertgeräte von Remeha installiert. Diese sindbereits seit 2019 in Pilotprojekten in den Niederlanden, England und Frankreichim Einsatz und verfügen über das Prüfzeichen für Feldtestanlagen vom DeutschenVerein des Gas- und Wasserfaches (DVWG). Die Kessel haben eine Leistung von 24Kilowatt und verbrennen den reinen Wasserstoff nahezu emissionsfrei.Remeha mit Sitz im münsterländischen Emsdetten ist Teil der internationalen BDRThermea Gruppe. Neben dem 100 % Wasserstoffkessel mit einer Leistung von 24 kW,der inzwischen dutzende Male in Pilotprojekten installiert wurde, hat die BDRThermea Gruppe jetzt auch einen 100 % Wasserstoffkessel mit einerLeistungsfähigkeit von 45 kW entwickelt. Dieser soll noch in 2022 in denNiederlanden erstmals in Betrieb genommen werden. In künftigen Projekten solldabei auch die Kombination eines 100 % Wasserstoffkessels mit einer Wärmepumpegetestet werden. BDR Thermea sieht eine solche Hybrid-Konstellation, in der derWasserstoffkessel als Spitzenlastkessel zum Einsatz kommt und die Grundlastelektrisch abgedeckt wird, als schnellen, reibungslosen und erschwinglichenÜbergang zum Heizen mit erneuerbaren Energien. Weitere Informationen undPressematerialien zum Thema Heizen mit Wasserstoff unterhttp://www.remeha.de/wasserstoff