Umfrage in sozialen Einrichtungen zu steigenden Energiekosten 90 Prozent der Einrichtungen und Dienste sind gefährdet!

Berlin (ots) - Für gemeinnützige soziale Einrichtungen stellen die aktuellen

Preissteigerungen ein existenzielles Risiko dar, so das Ergebnis einer

bundesweiten Umfrage des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes in seiner

Mitgliedschaft, an der sich über 1.300 Einrichtungen aus dem gesamten Spektrum

sozialer Arbeit beteiligten. 90 Prozent der Befragten sehen ihre Einrichtung

gefährdet. 46 Prozent der teilnehmenden Einrichtungen geben an, dass sie es ohne

Hilfe maximal ein Jahr schaffen, ihre Angebote weiterzuführen. Der Paritätische

schlägt vor diesem Hintergrund Alarm und fordert einen umfassenden Schutzschirm

für soziale Einrichtungen und Dienste. Der Verband geht davon aus, dass ein

zweistelliger Milliardenbetrag notwendig ist und mahnt Eile an. Bund, Länder und

Kommunen müssten schnellstmöglich unbürokratisch verlässliche und finanziell

auskömmliche Absicherung schaffen.



"Die Umfrage zeigt, dass es akuten Hilfebedarf gibt, da die massiven

Preissteigerungen bei Strom und Wärme bereits kurzfristig greifen. Gemeinnützige

Träger können Kostensteigerungen nicht einfach an ihre Klient*innen weitergeben,

Rücklagen dürfen sie nur in begrenztem Umfang bilden und aufgrund der besonderen

Schutzbedürftigkeit der von ihnen unterstützten Personen lässt sich auch nicht

einfach die Heizung runter drehen", mahnt Joachim Rock, Leiter der Abteilung

Arbeit, Soziales und Europa des Paritätischen Gesamtverbands.