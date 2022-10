HANNOVER (dpa-AFX) - Bundesfinanzminister Christian Lindner hat vor einer Zerstörung der wirtschaftlichen Basis Deutschlands durch die hohen Energiepreise gewarnt. "Der von Putin ausgehende Energiekrieg darf nicht dazu führen, dass das, was in unserem Land über Jahrzehnte aufgebaut worden ist, auch an gesunden Strukturen im Mittelstand und Handwerk, dass das zerstört wird", sagte der FDP-Vorsitzende am Freitag am Rande der Ministerpräsidentenkonferenz in Hannover.

Daher habe die Bundesregierung 200 Milliarden Euro für einen Abwehrschirm vorgesehen. "Damit stehen uns die Mittel zur Verfügung, um in diesem, im nächsten und im übernächsten Jahr das Notwendige zu tun", sagte Lindner. "Klar ist, Energie und Gas bleiben teuer." Man werde zu Einsparungen und Veränderungen der Wirtschaftsstruktur kommen müssen. "Aber die ruinösen Preisspitzen, die die Menschen und die Betriebe gegenwärtig so sehr besorgen, diese ruinösen Preisspitzen werden wir dämpfen."