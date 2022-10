In einem Bericht auf der Eröffnungssitzung des 20. Nationalkongresses der Kommunistischen Partei Chinas (KPC) am Sonntag erwähnte Xi Jinping den Begriff „Rechtsstaatlichkeit" 23 Mal und unterstrich damit die Bedeutung, die die Partei diesem Bereich beimisst.

„Wir müssen uns dafür einsetzen, dass die Menschen das Gefühl haben, dass in jedem Gerichtsverfahren Fairness und Gerechtigkeit herrschen", sagte Xi.

Der Mensch steht an erster Stelle

Am 28. Mai 2020 brachen die mehr als 2.000 Abgeordneten des 13. Nationalen Volkskongresses, des höchsten gesetzgebenden Organs des Landes, in der Großen Halle des Volkes in Peking in lang anhaltenden Beifall aus, als das Zivilgesetzbuch verabschiedet wurde.

Das als „Erklärung der Volksrechte in der neuen Ära" gefeierte und als „Enzyklopädie des sozialen Lebens" bezeichnete Gesetz schützt die Rechte der chinesischen Bürger von der Wiege bis zur Bahre.

China hat auch eine juristische Große Mauer zum Schutz der nationalen Sicherheit errichtet. Es verabschiedete Gesetze und Verordnungen, darunter das Gesetz zur Bekämpfung ausländischer Sanktionen im Jahr 2021, und ergriff Gegenmaßnahmen gegen die extraterritoriale Anwendung ausländischer Rechtsvorschriften.

Ende September 2022 waren in China 293 Gesetze und 598 Verwaltungsvorschriften sowie mehr als 13.000 regionale Vorschriften in Kraft, sagte Yin Bai, stellvertretender Generalsekretär der Kommission für politische und rechtliche Angelegenheiten des Zentralkomitees der KPC, am Mittwoch auf einer Pressekonferenz des Pressezentrums für den 20. Nationalen Kongress der KPC in Peking.

In den letzten zehn Jahren wurden 159 Parteiverordnungen erlassen oder überarbeitet, so Yin.

Auch bei der Reform des Justizwesens wurden solide Ergebnisse erzielt. Was beispielsweise die Transparenz der Justiz betrifft, so hat China nicht nur Gerichtsverfahren und Urteile veröffentlicht, sondern auch die Prozessverfahren und die Vollstreckung rechtskräftiger Urteile; nicht nur das endgültige Urteil, sondern auch die Urteilsbegründung.