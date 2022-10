Britischer Verteidigungsminister Wallace will nicht Premier werden

LONDON (dpa-AFX) - Der britische Verteidigungsminister Ben Wallace hat eine Kandidatur als Nachfolger für die scheidende Premierministerin Liz Truss ausgeschlossen. Das teilte Wallace am Freitag per Twitter mit. "Ich bin privilegiert, Verteidigungsminister zu sein und die derzeitige Bedrohung erfordert Stabilität in diesem Amt", so der konservative Politiker. Der BBC sagte er, er neige derzeit dazu, Boris Johnson zu unterstützen. Der habe zwar "ein paar Fragen" zu beantworten hinsichtlich einer parlamentarischen Untersuchung gegen ihn, doch habe Johnson ihn in seiner sicherheitspolitischen Linie stets unterstützt. Zuvor hatte aus dem aktuellen Kabinett bereits Wirtschaftsminister Jacob Rees-Mogg für Johnson plädiert.

Berichten zufolge soll der erst Anfang September wegen zahlreicher Skandale aus dem Amt ausgeschiedene Ex-Premier Johnson Interesse an einer erneuten Kandidatur haben. Seine Nachfolgerin Liz Truss hatte am Donnerstag nach nur sechs Wochen im Amt ihren Rücktritt angekündigt. Unklar war jedoch zunächst, ob Johnson genug Unterstützung in der Fraktion erhalten wird. Zudem läuft derzeit noch eine Untersuchung im Parlament, die klären soll, ob Johnson im Zusammenhang mit der Partygate-Affäre über verbotene Lockdown-Feiern im Regierungssitz 10 Downing Street gelogen hat.

Spätestens am Freitag nächster Woche soll ein neuer Regierungschef oder eine -chefin gewählt sein. Um ins Rennen zu gehen, brauchen Kandidaten den Rückhalt von mindestens 100 Abgeordneten, wie die Partei bekanntgab. Bis Montag (15.00 Uhr MESZ) können Nominierungen eingehen. Schaffen mehr als zwei Kandidaten diese Hürde, sollen zwischen ihnen Abstimmungen in der Fraktion stattfinden. Gibt es zwei Finalisten, kann sich die Parteibasis zwischen diesen im Laufe der Woche in einem Online-Votum entscheiden./cmy/DP/ngu