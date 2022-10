Ukraine-Krieg veranlasst knapp vier von zehn Deutschen, über Aktieninvestments nachzudenken

Hamburg (ots) - Unter den beliebtesten Geldanlagen gewinnen Einzelaktien

weiterhin an Attraktivität - im Vergleich zu vor Corona legten sie um fünf

Prozentpunkte auf 15 Prozent zu. Insgesamt haben 36 Prozent der Deutschen Geld

in Aktien investiert, Aktienfonds sind dabei am beliebtesten. Der Ukraine-Krieg

führt zu globalen Turbulenzen in Politik und Wirtschaft und stellt damit auch

den Aktienhandel unter neue Vorzeichen: 37 Prozent der Deutschen haben seither

darüber nachgedacht, in Aktien zu investieren, 13 Prozent haben ein Investment

auch tatsächlich getätigt. Gut ein Viertel der Bundesbürger:innen, die bereits

Aktien besitzen, hat sogar mehr investiert als bisher. Dies sind Ergebnisse der

repräsentativen Studie "Aktienkultur in Deutschland", für die im Juli und August

2022 insgesamt 2.000 Deutsche ab 18 Jahren online befragt wurden und die von der

Aktion pro Aktie in Auftrag gegeben wurde.



Vor allem die 35- bis 44-Jährigen zählen zu den Erstkäufern nach Kriegsausbruch