NACH 30 JAHREN -- NEUE LEITLINIEN FÜR DIE CHIRURGISCHE GEWICHTSREDUZIERUNG

Newberry, Florida (ots/PRNewswire) - Medizinerverbände ersetzen veraltete

Konsenserklärung, die den Zugang zu modernen Gewichtsreduktionsverfahren

übermäßig einschränkt



Zwei der weltweit führenden Institutionen auf dem Gebiet der Adipositas- und

Stoffwechselchirurgie haben neue evidenzbasierte klinische Richtlinien

herausgegeben, die neben einer Reihe von Empfehlungen die Eignung von Patienten

für eine gewichtsreduzierende Operation erweitern und eine metabolische

Operation für Patienten mit Typ-2-Diabetes ab einem Body-Mass-Index (BMI) von 30

befürworten. Der BMI ist ein Messwert für Körperfett, der auf der Größe und dem

Gewicht einer Person basiert und eines von mehreren wichtigen

Screening-Kriterien für eine Operation darstellt.





Seite 2 ► Seite 1 von 3

Die ASMBS/IFSO-Leitlinien zu Indikationen für metabolische und bariatrischeChirurgie - 2022 (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3681511-1&h=2412346519&u=https%3A%2F%2Fdoi.org%2F10.1016%2Fj.soard.2022.08.013&a=ASMBS%2FIFSO-Leitlinien+zu+Indikationen+f%C3%BCr+metabolische+und+bariatrische+Chirurgie%C2%A0%E2%80%93%C2%A02022) wurden heute online in den Zeitschriften Surgery for Obesity andRelated Diseases (SOARD) und Obesity Surgery veröffentlicht. Sie sollen eineKonsenserklärung ersetzen, die vor mehr als 30 Jahren von den NationalInstitutes of Health (NIH) entwickelt wurde und Standards festlegte, auf diesich die meisten Versicherer und Ärzte immer noch verlassen, um zu entscheiden,wer sich einer Gewichtsreduktionsoperation unterziehen sollte, welche Art vonOperation und wann sie durchgeführt werden sollte.Die American Society for Metabolic and Bariatric Surgery ( https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3681511-1&h=1289462151&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3681511-2%26h%3D3221799389%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fasmbs.org%252F%26a%3DASMBS&a=ASMBS ) ist die größte Gruppe von bariatrischen Chirurgenund integrierten medizinischen Fachkräften in den Vereinigten Staaten, und dieInternational Federation for the Surgery of Obesity and Metabolic Disorders https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3681511-1&h=1301087738&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3681511-2%26h%3D2086084532%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.ifso.com%252F%26a%3D(IFSO)&a=(IFSO) vertritt 72 nationale Verbändeund Gesellschaften auf der ganzen Welt."Die NIH-Konsenserklärung zur bariatrischen Chirurgie von 1991 hat eine Zeitlang einen wichtigen Zweck erfüllt, aber nach mehr als drei Jahrzehnten undHunderten von hochwertigen Studien, einschließlich randomisierter klinischerStudien, spiegelt sie nicht mehr die bewährten Verfahren wider und ist für dieheutigen modernen Verfahren und Patientengruppen nicht mehr relevant", erklärte