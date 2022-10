Artprice by Artmarket gratuliert Mimosa Echard, Gewinnerin des Marcel-Duchamp-Preises 2022

PARIS, 21. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- Vor dem Hintergrund der zunehmenden Attraktivität der französischen Hauptstadt für den internationalen Kunstmarkt (zahlreiche große internationale Galerien haben Filialen eröffnet, Bonhams hat das Pariser Auktionshaus Cornette de Saint Cyr übernommen, die erste Ausgabe von Paris+ art by Art Basel steht kurz vor der Eröffnung …) gewinnt der Marcel-Duchamp-Preis immer mehr an Ansehen. Nach der engeren Auswahl von vier Künstlern – Giulia Andreani, Iván Argote, Philippe Decrauzat und Mimosa Echard – hat das Preiskomitee die Attraktivität Frankreichs für ausländische Künstler veranschaulicht, denn drei von ihnen sind ausländischer Herkunft und haben sich entschieden, in Frankreich zu arbeiten.

Die vier Nominierten für 2022 – deren Werke die Vielfalt der künstlerischen Praxis in einer dynamischen französischen Kunstszene widerspiegeln – wurden von einem jährlich neu zusammengesetzten Ausschuss von ADIAF-Sammlern ausgewählt. Anschließend hatten sie neun Monate Zeit, um einzelne Ausstellungen im Centre Pompidou zu organisieren, deren Wirkung für die endgültige Entscheidung der Jury (bestehend aus Kuratoren großer Museen und internationaler Sammler), deren Meinungen in der Welt der zeitgenössischen Kunst maßgebend sind, entscheidend war.

Artprice ist stolz darauf, diese Initiative der ADIAF zu unterstützen und gratuliert der Gewinnerin des Jahres 2022, Mimosa Echard, die den Preis nach „sehr lebhaften, langen und faszinierenden Diskussionen" erhalten hat, so Xavier Rey, Direktor des Pariser Nationalmuseums für moderne Kunst im Centre Pompidou und historischer Partner der ADIAF.

Marcel-Duchamp-Preis, 2022: Mimosa Echard Hugues Lawson-Body

Mehr als nur ein Preis …

„Das Hauptmerkmal des Marcel-Duchamp-Preises ist, dass er ein Sammlerpreis ist, der der internationalen Förderung der französischen Szene gewidmet ist." Dieser Ehrgeiz wird von Claude Bonnin, dem Präsidenten der ADIAF, vorangetrieben und nimmt durch die Zusammenarbeit verschiedener wichtiger Akteure der Kunstwelt – Künstler, Sammler, Galeristen, Berichterstatter, Kuratoren, Museen usw. – konkrete Formen an, sowohl in Frankreich als auch im Ausland. Aber er ist mehr als nur ein Preis. Er ist auch „ein komplettes Unterstützungssystem für Künstler, mit dem ADIAF-Programm internationaler Ausstellungen und Residenzen für die Finalisten in Frankreich (in der Manufacture de Sèvres) und in den Vereinigten Staaten (mit einem Forschungsaufenthalt in der Villa Albertine)."