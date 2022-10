Liebe Leserinnen und Leser,

mit diesem Newsletter erhalten Sie auf einen Blick die perfekte Übersicht über das, was in der Welt der Rohstoffe gerade wichtig und angesagt ist.

Trillium Gold Mines erhielt in den vergangenen Tagen eine Kaufempfehlung.

Das Analystenhaus Red Cloud Research veröffentlichte vor wenigen Tagen einen Research-Report zu Trillium Gold Mines. Darin sprachen die Analysten eine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 1,30 CA$ aus.

Research-Report: Red Cloud Research gibt Kaufempfehlung für Trillium mit Kursziel 1,30 CAD

Aktie der Woche

Canada Nickel macht sensationelle Entdeckung

Canada Nickel bestätigte vor kurzem eine große Entdeckung auf seinem Grundstück Reid sowie positive Bohrergebnisse auf anderen regionalen Zielen als Ergebnis seiner laufenden regionalen Explorationsbohrkampagne. Dabei stieß man unter anderem auf 394 Meter mit 0,26% Nickel. Die aktuellen Bohrungen haben einen mineralisierten Fußabdruck bei Reid abgegrenzt, der bereits 90 % der Größe von Crawford ausmacht, was die fünftgrößte Nickelsulfidressource der Welt ist. Zweitens bestätigen die Ergebnisse bei Reid, Deloro und Reaume, wo 33 von 34 Bohrlöchern auf die Zielmineralisierung trafen, sowie die historischen Bohrungen bei Bannockburn weiterhin den Erfolg des geophysikalischen Zielansatzes und erhöhen die Erfolgswahrscheinlichkeit bei den anderen mehr als 20 Grundstücken, innerhalb der 42 km² langen geophysikalischen Ziele.

News: Canada Nickel bestätigt große Entdeckung bei Reid und gibt aktuelle Informationen zur regionalen Exploration bekannt

Canada Nickel sichert Kredit und treibt Machbarkeitsstudie voran

Canada Nickel hat mit Auramet eine Darlehensfazilität in Höhe von 10 Millionen US$ vereinbart, die voraussichtlich am oder vor dem 14. Oktober 2022 abgeschlossen wird. Das Darlehen ist am 14. Januar 2023 fällig, wird mit einem Zinssatz von 1,00 % pro Monat verzinst und unterliegt einer Bearbeitungsgebühr von 2 %. Bei Abschluss erhält Auramet außerdem 325.000 1-Jahres-Warrants mit einem Ausübungspreis von 1,52 $ pro Aktie. Das Unternehmen ist weiterhin auf dem besten Weg, die Machbarkeitsstudie für Crawford bis zum Jahresende abzuschließen. Die Arbeiten an der Studie sind zu etwa 85 % abgeschlossen.

News: Canada Nickel gibt Projekt-Update und kündigt Darlehensfazilität in Höhe von 10 Millionen US-Dollar an

Videos der Woche

Im Folgenden können wir Ihnen wieder einige interessante Interviews und News zu ausgewählten Werten präsentieren:

Weiter Videos finden Sie unter folgenden Links:

Unternehmensnews

Alpha Lithium nimmt Börsenwechsel vor

News: Alpha Lithium wechselt an die NEO-Exchange

Aurania Resources vermeldet Kartierungsergebnisse

News: Aurania Resources gibt positive Kartierungsergebnisse für die Porphyrziele Tatasham und Awacha in Ecuador bekannt

Cypress Development produziert Lithiumkarbonat in Batteriequalität

News: Cypress Development bestätigt Produktion von Lithiumkarbonat in Batteriequalität

Denarius Metals veröffentlicht Ressourcenschätzung

News: Denarius gibt erste Schätzung der mineralischen Ressourcen für sein polymetallisches Lomero-Poyatos-Projekt in Südspanien bekannt

Discovery Silver vermeldet sehr gute Bohrergebnisse

News: Discovery zeigt mit den letzten Phase-2-Bohrungen bei Cordero weiterhin Expansionspotenzial

First Tin startet Bohrkampagne

News: First Tin Plc startet Bohrungen auf Taronga-Zinn-Projekt in Australien

GoldMining meldet Treffer auf Goldprojekt

News: GoldMining durchschneidet 118 m mit 1,01 g/T AuEq auf La Garrucha Ziel im La Mina Projekt in Kolumbien

Hannan Metals erhält strategische Investition von Teck Resources

News: Hannan kündigt strategische Investition in Höhe von 2,6 Millionen C$ an

News: Hannan gibt den Abschluss einer strategischen Investition bekannt

Labrador Uranium gibt Explorationsupdate

News: Labrador Uranium gibt Update zu Exploration und maschinellem Lernen; weitere Ziele werden hinzugefügt

Summa Silver startet Bohrprogramm

News: Summa Silver nimmt Bohrungen auf dem hochgradigen Silberprojekt Mogollon, New Mexico, wieder auf

Tier One Silver vermeldet exzellente Probenergebnisse

News: Tier One Silver Channel beprobt 408,2 g/t Silber und 1,48 g/t Gold auf 4,5 Metern im Zielgebiet Cambaya bei Curibaya

Torq Resources schließt Gold Fields Finanzierung ab

News: Torq schließt strategische Investition in Höhe von 15 Millionen C$ von Gold Fields ab

Trillium Gold Mines schließt Finanzierung ab

News: Trillium Gold schließt überzeichnete vermittelte Privatplatzierung in Höhe von 4,1 Millionen CAD ab

Trillium Gold Mines mit guten Bohrresultaten

News: Trillium Gold meldet 8,75 g/t Au auf 20,4 Metern, einschließlich 549,0 g/t Au auf 0,3 Metern und entdeckt eine neue tiefe Mineralisierung außerhalb der Zone Newman Todd

Vizsla Silver erweitert bedeutende Mineralisierung

News: Vizsla Silver erweitert Mineralisierung westlich von Napoleon und erwirbt neue Claims, die die potenzielle Streichlänge des Erzganges um über 400 m verlängern

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger und Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

Profitieren Sie von unserem über Jahrzehnte aufgebauten einzigartigen Netzwerk zu Bergbauunternehmen, Brokern, Analysten und Branchenkennern und abonnieren Sie jetzt kostenlos und absolut unverbindlich unseren Newsletter!

Investieren in den Megatrend Rohstoffe – Grundpfeiler der Elektromobilität und vieler Zukunftstechnologien

Sie müssen kein Börsenprofi sein, um kluge Investmententscheidungen zu treffen. Investieren Sie gemeinsam mit Swiss Resource Capital AG und Asset Management Switzerland AG in den Megatrend Rohstoffe. Seit 05.03.2020 ist das Spezialwissen der Experten als Wikifolio Zertifikat erhältlich.

Link zu Wikifolio: https://www.wikifolio.com/de/de/w/wf0srcplus

Börsenplätze: Stuttgart EUWAX | L&S Lang und Schwarz | SIX Swiss Exchange Schweiz

ISIN: DE000LS9PQA9

WKN: LS9PQA

Mehr Infos unter: https://www.resource-capital.ch/de/ueber-uns/src-mining-special-situat ...

Hinweis gemäß §34 WpHG (Deutschland) und gemäß § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) sowie Art. 620 bis 771 Obligatorenrecht (Schweiz) zu bestehenden Interessenskonflikten der Swiss Resource Capital AG und der Autoren der Swiss Resource Capital AG:

Sowohl die Swiss Resource Capital AG, als auch die Autoren der Swiss Resource Capital AG halten aktuell Aktien von Unternehmen, die in dieser Publikation erwähnt wurden. Es besteht somit ein Interessenskonflikt nach oben genannten Paragrafen. Ferner beabsichtigen sowohl die Swiss Resource Capital AG, als auch die Autoren der Swiss Resource Capital AG in naher Zukunft, sich von Aktienbeständen zu trennen und damit von steigenden Kursen und/oder erhöhter Liquidität der jeweiligen Aktie zu profitieren. Zudem behalten sich sowohl die Swiss Resource Capital AG, als auch die Autoren der Swiss Resource Capital AG vor, jederzeit Aktien von Unternehmen, die in dieser Publikation erwähnt wurden zu kaufen oder zu verkaufen, auch unabhängig von einer Berichterstattung in Publikationen der Swiss Resource Capital AG. Auch hieraus ergibt sich ein entsprechender Interessenskonflikt nach §34 WpHG (Deutschland) und gemäß § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) sowie gemäß Art. 620 bis 771 Obligatorenrecht (Schweiz).

Ferner machen wir darauf aufmerksam, dass die Swiss Resource Capital AG IR-Beratungsverträge (Übersetzungen, Organisieren von Roadshows, Unterstützung bei der Suche nach Investoren bei Kapitalerhöhungen etc.) mit, in dieser Ausgabe erwähnten Unternehmen geschlossen hat und daraus ebenfalls Interessenskonflikte nach §34 WpHG (Deutschland) und gemäß § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) sowie gemäß Art. 620 bis 771 Obligatorenrecht (Schweiz) bestehen.

Die Swiss Resource Capital AG sowie die Autoren der Swiss Resource Capital AG halten aktuell Aktien an folgenden, in dieser Ausgabe erwähnten Werten oder beabsichtigen dies zu tun: Canada Nickel + Alpha Lithium + Aurania Resources + Chesapeake Gold + Condor Gold + Consolidated Uranium + Cypress Development + Denarius Metals + Discovery Silver + First Tin + Fury Gold Mines + GoldMining + Gold Terra Resource + Hannan Metals + Labrador Uranium + Osisko Gold Royalties + Revival Gold + Skeena Resources + Sibanye-Stillwater + Summa Silver + Tier One Silver + Torq Resources + Trillium Gold Mines + Tudor Gold + Vizsla Silver.

Die Swiss Resource Capital AG hat mit folgenden, in dieser Ausgabe erwähnten Unternehmen IR-Beratungsverträge geschlossen: Canada Nickel + Alpha Lithium + Aurania Resources + Consolidated Uranium + Cypress Development + Denarius Metals + Discovery Silver + First Tin + Fury Gold Mines + GoldMining + Gold Terra Resource + Hannan Metals + Labrador Uranium + Osisko Gold Royalties + Revival Gold + Skeena Resources + Sibanye-Stillwater + Summa Silver + Tier One Silver + Torq Resources + Trillium Gold Mines + Vizsla Silver.

Diese Publikation basiert auf den ausführlichen Risikohinweisen, Haftungsbeschränkungen und Disclaimern der Swiss Resource Capital AG, die hier eingesehen werden können:

Risikohinweis und Disclaimer SRC AG