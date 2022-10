KEZAD Group legt den Grundstein für fortschrittliche Recyclinganlage im Wert von 552 Millionen AED im Polymers Park

ABU DHABI, VAE, 21. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- Die Khalifa Economic Zones Abu Dhabi (KEZAD) Group, das integrierte Handels-, Logistik- und Industriezentrum von Abu Dhabi, hat mit Renov8 Polymer Industries Ltd, einem Teil des führenden Herstellers Just Right Inc., eine Vereinbarung über die Errichtung einer fortschrittlichen Recyclinganlage im Polymers Park von KEZAD unterzeichnet. Dieser Schritt wird Abu Dhabis Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft vorantreiben.

Just Right Inc ist ein weltweit führender Hersteller von hochwertigen Verkleidungslösungen und Druckmedien mit Geschäftsaktivitäten in über 47 Ländern. Es ist geplant, dass die Gruppe ihre erstklassigen Praktiken über ihre Tochtergesellschaft Renov8 Polymer Industries Ltd, die Unternehmen weltweit industrielle Recyclinglösungen anbietet, nach Abu Dhabi einbringen wird, um eines der nachhaltigsten Polymerprojekte der Region aufzubauen.

Im Rahmen der Vereinbarung wird Renov8 Polymer Industries Ltd Investitionen im Wert von AED 552 Millionen fuer den Ausbau eines 30.000 sqm grossen Grundstueckes im Polymers Park von KEZAD, sowie fuer ein Erweiterungsgrundstueck von 38.000 sqm neben der Primaeranlage fuer das Recycling von gemischten Kunststoffabfaellen durchfuehren.

Neben der Unterstützung der umfassenderen Strategie der VAE von Net-Zero bis 2050 zielt das Abkommen darauf ab, die Industriestrategie von Abu Dhabi voranzutreiben, für die der Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft der Grundstein bildet. Die Anlage wird auch von Abu Dhabis bevorstehender Emissionshandelsplattform profitieren, die die weltweit erste vollständig regulierte Emissionshandelsbörse und Emissions-Clearingstelle sein wird.

Mohamad Al Khadar Al Ahmed, Chief Executive Officer der KEZAD Group, sagte: „Im Einklang mit der Industriestrategie unserer weisen Führung engagiert sich die KEZAD Group für die Unterstützung von Kreislaufwirtschaftsmodellen in Abu Dhabi in unserem integrierten Geschäftsökosystem. Wir sind sehr stolz darauf, Renov8 Polymer Industries Ltd in unserer Familie willkommen zu heißen. Die neue Anlage wird ein wegweisendes Vorzeigeprojekt für Innovation und Nachhaltigkeit in der Kunststoffproduktion und der Wiederaufbereitung von Kunststoffabfällen sein.