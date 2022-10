Seite 2 ► Seite 1 von 2

Berlin (ots) -- Vier Wochen vor Beginn der Fußball-WM in Katar: DUH veröffentlicht Bericht zumEntwaldungsrisiko in Leder-Lieferketten von Sport- und Fußballschuhen- Adidas und Nike stehen in Verbindung zum weltweit größten Fleisch- undLederproduzenten JBS, der für Entwaldung und Landraub verantwortlich ist- DUH fordert Sportartikelhersteller auf, ihre Leder-Lieferketten transparent zugestalten und sich von riskanten Zulieferern zu trennen- DUH ruft Verbraucherinnen und Verbraucher auf, sich unterhttps://www.duh.de/transparente-lederlieferketten/ zu informieren undProtestbrief an CEOs von Adidas und Nike zu sendenDie Hauptausstatter der diesjährigen Fußball-Weltmeisterschaft in Katar - Nikeund Adidas - stehen in Verbindung zu Unternehmen, die die Entwaldung wichtigerÖkosysteme in Südamerika weiter vorantreiben. Zu diesem Ergebnis kommt erstmalsein heute veröffentlichter Bericht der Deutschen Umwelthilfe (DUH). Die weltweitbekannten Sportartikelkonzerne produzieren demnach in Fabriken, die mit Ledervom weltweit größten Fleisch- und Lederproduzenten JBS beliefert werden. Dasbrasilianische Unternehmen soll seit 2008 für die Entwaldung von über 1,5Millionen Hektar Waldfläche in Brasilien mitverantwortlich sein und stehtaußerdem in Verbindung mit Landraub und moderner Sklavenarbeit. Die DUH fordertdie Sportmarken Adidas und Nike auf, ihre Lieferketten transparent zu gestaltenund sich zu Beginn des Sportereignisses am 21. November 2022 von Zulieferern zutrennen, die in Zusammenhang mit der Abholzung von Wäldern in Südamerika stehen." Zusätzlich zu den bisherigen Menschenrechtsverletzungen bei der Fußball-WM inKatar kommt jetzt auch noch das riskante Thema Entwaldung. Es kann nicht sein,dass für die Herstellung von Sneakern, Sport- und Fußballschuhen elementarwichtige Ökosysteme wie der Cerrado, das Pantanal und der Amazonas zerstörtwerden. Unser Bericht zeigt, dass die Hauptausstatter der WM, Adidas und Nike,das hohe Entwaldungsrisiko in Kauf nehmen. Denn einfache Bekenntnisse oder dieMitgliedschaft bei der Leather Working Group reichen nicht länger aus, umEntwaldung und Landraub sicher auszuschließen. Unabhängig von der Frage, ob manLeder etwa aus Tierschutzgründen überhaupt für akzeptabel hält - wenn esverwendet wird, müssen gerade diese prominenten Hersteller ihrer Verantwortunggerecht werden. Sie müssen sich von ihren Zulieferern trennen, solange dieHerkunft des Leders nicht bis zur Geburtsfarm der Rinder nachverfolgt werden