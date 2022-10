Auf dem Weg nach Europa und zur Energieunabhängigkeit KfW unterstützt Georgiens Energiesektorreform

- Weitere 27 Mio. EUR zur Schaffung eines auf Markt- und Wettbewerbsprinzipien

basierenden Strommarktes

- Förderung von Energieeffizienz im Gebäudesektor - mehr als 60 %

Einsparpotential

- Signal für Investitionen in Erneuerbare Energien und Energieeffizienz



Die KfW hat heute im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche

Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) mit dem georgischen Finanzministerium ein

Haushaltsmittel-Darlehen in Höhe von 27 Mio. EUR für die fünfte Phase des

Energiesektor-Reformprogramms zur transformativen Klimafinanzierung

unterzeichnet. Ziel ist u.a. die Schaffung eines transparenten und auf Markt-

sowie Wettbewerbsprinzipien basierenden Strommarktes nach dem Vorbild der EU. Es

soll vom post-sowjetischen System mit starren festgelegten und nicht

kostendeckenden Preisen hin zu einem Strommarkt gehen, wo sich der Strompreis

durch Angebot und Nachfrage bildet. Weiter ist die Förderung der

Energieeffizienz insbesondere im Gebäudesektor vorgesehen, auf den rund 40 % des

Energieverbrauchs entfallen und wo es ein Einsparpotential von 60 % der

Energiekosten gibt. Auch hier orientiert sich Georgien an europäischen Standards

und ist auf gutem Weg, den Energiebedarf von Gebäuden berechnen zu können und

einen Energieausweis wie man ihn auch in Deutschland kennt einzuführen.