Hamburg (ots) -- Bundesweit größtes und modernstes Logistikzentrum für die Versorgung vonKliniken und Gesundheitseinrichtungen- 40 Millionen Euro in Gebäude und Technik investiert- 21.000 Palettenstellplätze auf 16.000 qm Hallenfläche- Vollautomatisiertes Hochregallager, Autostore mit RoboternDie Asklepios Kliniken Gruppe steuert die Logistik für ihre bundesweit rund 170medizinischen Einrichtungen künftig vom neu errichteten Zentrallager in BadOldesloe (Schleswig-Holstein) aus. Etwas mehr als zwei Jahre nach demSpatenstich, pandemiebedingt verzögert, wurde das Logistikzentrum derSuperlative heute im Rahmen einer internen Feier in Anwesenheit von AsklepiosCEO Kai Hankeln offiziell in Betrieb genommen. Mehr als 40 Millionen Euro hatAsklepios aus Eigenmitteln in eine hoch automatisierte, verlässliche undzukunftssichere Versorgung seiner Einrichtungen investiert. Das neue Lager istin seiner Dimension und Ausstattung bundesweit einzigartig für die Branche - undzugleich vorausschauend so großzügig dimensioniert, dass es problemlos auchKliniken anderer Träger sowie Praxen mit Verbrauchsmaterialen aller Art fürMedizin und Pflege, aber auch den täglichen Büro- und Wirtschaftsbedarfbeliefern kann. Gelagert und kommissioniert werden rund 3.000 unterschiedlicheProdukte - von Spritzen und Kanülen über FFP2-Masken und Schutzkittel bis zuVerbandsmaterial. Gearbeitet und ausgeliefert wird rund um die Uhr. Im erstenSchritt werden aktuell bereits Asklepios Kliniken und MedizinischeVersorgungszentren in Norddeutschland angefahren, perspektivisch wird derGesamtkonzern von Sylt bis zum Bodensee von Bad Oldesloe aus beliefert, miteiner eigenen Fahrzeugflotte, aber zum Teil auch mit Zwischenstationen undUnterstützung regionaler Logistiker für die Belieferung entfernterer Regionen."Die Lieferkettenabrisse während der Corona-Pandemie haben uns allen vor Augengeführt, wie wichtig eine exzellente Logistik und die kompetente Bevorratung vonVerbrauchsmaterialien für medizinischen Bedarf ist, um eine sichere Versorgungder Patientinnen und Patienten zu gewährleisten", sagte Kai Hankeln , CEO derAsklepios Kliniken Gruppe, anlässlich der offiziellen Eröffnung des neuenAsklepios-Zentrallagers in Bad Oldesloe. "Asklepios agiert hier erneut invorbildlicher und innovativer Weise und hat mehr als 40 Millionen Euro ausEigenmitteln in ein hochmodernes, digital und KI-gesteuertes Logistikzentruminvestiert, um auch über den eigenen Bedarf hinaus externe Kunden zuverlässigmit medizinischen Verbrauchsgütern zu beliefern", so Hankeln. "Wir haben schonbei der Planung darauf geachtet, das zweifache Volumen, also den doppelten