Unsere letzte Kommentierung zu Baumwolle überschrieben wir an dieser Stelle mit „Spitz auf Knopf!“. In der betreffenden Kommentierung thematisierten wir vor allem die spannende charttechnische Konstellation.

In der betreffenden Kommentierung hieß es unter anderem „[…] Die zuletzt thematisierte Unterstützungszone 1,0 US-Dollar / 0,9 US-Dollar steht derzeit stark unter Druck. Es droht die Ausdehnung der bereits seit der Ausbildung des Doppeltops (bei 1,20 US-Dollar) zu beobachtenden Abwärtsbewegung. Sollte es zum Bruch der 0,90 US-Dollar kommen, stünde mit dem Bereich 0,8 US-Dollar / 0,78 US-Dollar das nächste potentielle Bewegungsziel bereit. Im Chart mehren sich die negativen Aspekte. Neben dem zuletzt ausgebildeten Doppeltop hat auch die 200-Tage-Linie eine obere Wende eingeleitet; sprich sie sinkt wieder. Kurzum. In der aktuellen Preisentwicklung bei Baumwolle manifestiert sich die an den Finanzmärkten vorherrschende Gemengelage. Rezessionssorgen, die ausgeprägte Stärke des US-Dollars sowie die Lage in China - teilweise sind die belastenden Faktoren bereits eingepreist, doch Baumwolle scheint mit seiner Korrektur noch nicht fertig zu sein. Weitere Abwärtsrisiken bestehen. Und so ist ein Anlaufen der Zone 0,80 US-Dollar / 0,78 US-Dollar vor dem Hintergrund der aktuellen Gemengelage nicht auszuschließen. Um erste Akzente auf der Oberseite zu setzen und das Chartbild nachhaltig zu stabilisieren, muss es dem Baumwolle-Preis gelingen, das Doppeltop im Bereich von 1,20+ US-Dollar auszuhebeln. Sollte es hingegen unter die 0,78 US-Dollar gehen, würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden.“

Um die spannende charttechnische Lage adäquat darzustellen, haben wir erneut einen 3-Jahres-Chart bemüht.

Nach unserer letzten Kommentierung schwang sich Baumwolle zwar noch einmal zu einem Erholungsversuch auf, doch dieser ließ von Beginn an wichtige Attribute, wie Durchschlagskraft vermissen, was wiederum für die derzeit schwache technische Verfassung spricht. Und so kam es dann, wie es kommen musste. Noch vor dem Erreichen des relevanten Preisbereiches um 1,0 US-Dollar fiel der Vorstoß in sich zusammen. Aktuell nimmt Baumwolle Kurs auf die bereits zuletzt thematisierte Unterstützungszone 0,80 US-Dollar / 0,78 US-Dollar. Sollte es zum Bruch kommen (die Vehemenz des aktuell zu beobachtenden Rücksetzers mahnt zur Vorsicht), würde sich weiteres Abwärtspotential in Richtung 0,70 US-Dollar eröffnen. Weiterhin gilt: Erst ein Vorstoß des Baumwollpreises über die 1,0 US-Dollar hinweg würde das Chartbild etwas entspannen.

Unter fundamentalen Aspekten stand zuletzt der am 12.10. veröffentlichte WASDE-Bericht (World Agricultural Supply and Demand Estimates) für Oktober des US-Agrarministeriums (USDA) im Fokus. Dieser fiel in Bezug auf Baumwolle negativ aus. So sieht die aktuelle Prognose für das Erntejahr 2021 / 2022 mit 85,26 Mio. Ballen einen leicht höheren Wert für die Lagerendbestände für Baumwolle vor, als noch im September-Bulletin mit 84,79 Mio. Ballen. Für das Erntejahr 2022 / 2023 fielen die Veränderungen schon deutlicher aus. Wurden im September-Bulletin noch Lagerendbestände in Höhe von 84,75 Mio. Ballen erwartet, waren es im aktuellen Oktober-Report bereits 87,87 Mio. Ballen. Vor allem die Erwartung hinsichtlich einer geringeren Nachfrage veranlasste zu einer Anhebung der Prognose für die Lagerendbestände 2022 / 2023.