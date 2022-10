Der Kaffeepreis legte im Jahr 2021 eine fulminante Rally auf das Börsenparkett. Am Ende verdoppelte sich das Preisniveau. Die damalige Bewegung spiegelte unter anderem eine Veränderung der Angebots-Nachfrage-Relation wider. Nach den Jahren des Überschusses erwartet u.a. die ICO (International Coffee Organization) für den Kaffeemarkt im Erntejahr 2021 / 2022 ein Defizit.

Nach einem vorerst letzten Preishoch im Februar dieses Jahres trat der Kaffeepreis jedoch in eine Konsolidierung ein. Diese weitete sich zwischenzeitlich zu einer Korrektur aus. Mittlerweile hat der Kaffeepreis ein wichtiges Preisniveau erreicht. Sollte es darunter gehen, könnte die obere Trendwende weiter Form annehmen.



Im Februar dieses Jahres jagte der Kaffeepreis (Sorte Arabica) noch einmal in Richtung 260 US-Cents / lb, drehte allerdings unmittelbar vor dem Erreichen der 260 US-Cents wieder nach unten ab. Zunächst entwickelte sich eine Seitwärtsphase. Nach der veritablen Preisrally der Vormonate kam die Konsolidierung – auch in ihrer ausgeprägten Form – nicht überraschend. Zwischenzeitlich gab es noch den einen oder anderen Versuch, Vorstöße auf der Oberseite zu lancieren, doch diesen mangelnde es an Durchschlagskraft, sodass das Februar-Hoch ungefährdet blieb.

Im Ergebnis entwickelte sich eine Handelsspanne mit der oberen Begrenzung bei 238 US-Cents und der unteren Begrenzung bei 200 / 190 US-Cents. Aktuell steht die Unterseite unter starkem Druck. Sollte es für den Kaffeepreis unter die 190 US-Cents gehen, könnte sich der Rücksetzer zunächst bis auf 175 US-Cents ausdehnen. Die veritable Abwärtsdynamik der letzten Handelstage lässt für die kommenden Tage nicht viel Gutes erwarten.

Aus charttechnischer Sicht ist es ebenfalls als Warnzeichen zu interpretieren, dass die 200-Tage-Linie derzeit im Begriff ist, eine obere Trendwende zu vollziehen. Zudem scheiterte der letzte Vorstoß des Kaffeepreises auf der Oberseite just bei dem Versuch, die 200-Tage-Linie im Bereich von 225 US-Cents noch einmal bullisch zu kreuzen.

Kurzum. Der Kaffeepreis scheint auf eine preisliche Ausdehnung der Korrektur zuzusteuern. Ein nachhaltiger Rücksetzer unter die 190 US-Cents würde dieses Szenario weiter befeuern und dem Kaffeepreis zudem weiteres Abwärtspotential in Richtung 175 US-Cents eröffnen. Um diesen Entwicklungen gegenzusteuern, muss Kaffee signifikant über die 200 US-Cents laufen. Ein Comeback des Kaffeepreises oberhalb von 225 US-Cents würde das Chartbild schließlich deutlich aufhellen.