Ob der (zu erwartenden) Zinsentwicklung und des starken US-Dollars befinden sich die Edelmetalle gegenwärtig in der Defensive. Vor allem Gold steht aktuell unter Druck. Doch auch mit Platin und Palladium war zuletzt „kein Blumentopf“ zu gewinnen. Bleiben wir zunächst bei Platin.

Ein (vorerst letzter) Vorstoß endete für Platin Anfang Oktober im Bereich des September-Hochs bei 940 US-Dollar. Im Ergebnis zeichnet sich damit eine kleine Doppeltopformation ab, die allerdings noch nicht bestätigt wurde. Hierzu müsste es für Platin unter die 850 US-Dollar / 840 US-Dollar gehen. Einen solchen Rücksetzer konnte das Edelmetall bislang allerdings vermeiden. Zuletzt verlagerte sich das Handelsgeschehen wieder über den Bereich von 900 US-Dollar, sodass man die Preisentwicklung der letzten Wochen auch in das Korsett einer ansteigenden Dreiecksformation (orange dargestellt) pressen könnte. Diese Formationen sind durchaus ambivalenter Natur. Sollte es zu einer Auflösung des Dreiecks über die Oberseite kommen (940 US-Dollar = Bereich des potentiellen Doppeltops), wäre das aus charttechnischer Sicht für Platin ein wichtiger Achtungserfolg. In diesem Fall könnte es zu einer Fortsetzung der Bewegung in Richtung 967 US-Dollar oder gar 1.000 US-Dollar kommen. Obacht ist hingegen geboten, sollte es für Platin unter die 880 US-Dollar gehen. Bei einem Rücksetzer unter die 840 US-Dollar würde gar eine Neubewertung der Lage notwendig werden. Bei Palladium bietet sich ein ganz ähnliches Bild.

Palladium lancierte Anfang Oktober einen vielversprechenden Versuch auf der Oberseite, der kurzzeitig zu einem Befreiungsschlag hätte heranreifen können. Letztendlich blieb der Versuch im Widerstandscluster um 2.300 US-Dollar stecken. Gewinnmitnahmen setzten ein und zwangen Palladium auf den Unterstützungsbereich 2.000 / 1.970 US-Dollar. Sollte sich der Rücksetzer ausweiten (dessen bisherige Vehemenz und Dynamik mahnt zur Vorsicht), würden sich mit den 1.900 US-Dollar und den 1.800 US-Dollar weitere potentielle Bewegungsziele auf der Unterseite aktivieren. Hingegen würde ein Vorstoß über die 2.100 US-Dollar das Chartbild bereits aufhellen.