San Diego (ots/PRNewswire) - AEVEX Aerospace, ein Komplettanbieter voninnovativen Flugzeugen und fortschrittlichen technologischen Lösungen für einbreites Spektrum an Kunden aus dem staatlichen und kommerziellen Bereich, hatheute eine Änderung der bestehenden FAA STC-Zulassung (dt. ErgänzendeMusterzulassung) für die DHC-6-300-Serie bekannt gegeben, die nun auch für dieTwin Otter der DHC-6-400-Serie gilt. Bei Ausstattung mit einer G950NXi/G1000NXi-Avionik-Suite von Garmin ist dieses neue Produkt für den Einsatzder DHC-6-400-Serie in der Standard-Commuter-Kategorie mit einem erhöhtenmaximalen Startgewicht von 14.000 lbs. (6.350 kg) zugelassen. "UnsereDHC-6-400HG(TM) STC wird die DHC-6-400-Serie durch die Kombination einerdeutlichen Steigerung der Nutzlastkapazitäten mit den neuesten integriertenGarmin G950NXi/G1000NXi Avionik-Systemen transformieren", erklärt John Zublin,Vicepresident of Advanced Solutions bei AEVEX. "Das Gesamtpaket ermöglicht esden Betreibern, ihren Einsatz zu erweitern, die Nutzlast und Reichweite zuoptimieren, Mehrwert für ihre Flugzeuge zu schaffen und gleichzeitig den Umsatzzu steigern. Wir arbeiten mit Aerocorp Avionics zusammen, um die DHC-6-400-Serieauf ein neues Leistungsniveau zu bringen, indem wir auch die neuestenGarmin-Funktionen des dreiachsigen GFC(TM) 700-Autopiloten integrieren." Mr.Joshua Fox, Director of Maintenance bei Aerocorp Avionic Solutions Inc., fügthinzu: "Der GFC 700 von Garmin ist ein AHRS-basiertes automatischesFlugsteuerungssystem, das den Flight Director, Gierdämpfer sowie automatischeund manuelle elektrische Trimmfunktionen für ein hohes Maß an präziser digitalerSteuerung und eine präzise Kontrolle des Autopiloten bereitstellt. DieVerfügbarkeit eines Garmin G950NXi/G1000NXi-Cockpit für DHC-6-400 Betreiber aufder ganzen Welt ist eine willkommene Option, um die Funktionalität zu verbessernund den Piloten einen reibungslosen Übergang von der Ausbildung zu denregionalen Fluggesellschaften zu ermöglichen."Die DHC-6-300HG(TM)-Musterzulassung erhöht die Nutzlastkapazität von 12.500 lbs(5.670 kg) des DHC-6-300-Basisflugzeugs der Twin-Otter-Serie. DasHöchstabfluggewicht (5.670 kg) auf 14.000 lbs. (6.350 kg) stellt eine Erhöhungvon 1.500 lbs (680 kg) oder insgesamt 12 % dar, was basierend auf einemdurchschnittlichen Leergewicht von 7.700 lbs (3.493 kg) einer Erhöhung derNutzlastkapazität von 31 % entspricht. Für den Flugbetrieb sind die vollen750-Wellen-PS der PT6A-34-Motoren zusammen mit der verbesserten Effizienz undGeräuschreduzierung der "Scimitar"-Vierblattpropellern zugelassen. Zusätzlicheaerodynamische und strukturelle Verbesserungen runden die Änderungen ab. Mit derergänzenden Musterzulassung für die Standard-Commuter-Kategorie können dieDHC-6-300 und die DHC-6-400 ohne besondere Zweckbeschränkungen im Linienverkehreingesetzt werden.Die G950NXi/G1000NXi-Navigationsfunktionen von Garmin umfassen die erforderlicheNavigationsleistung mit integrierten Funkmodulen, dieVHF-Kommunikation/-Navigation, ILS- und WAAS/SBAS-zertifiziertes GPS undLPV-Ansätze, welche die regulatorischen Anforderungen von NextGen ADS-B "Out"erfüllen.Naras"Bo"Alksninis/951.600.0009x218/ mailto:BAlksninis@AEVEX.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1925414/AEVEX_Aerospace_DHC_6_400HG.jpg