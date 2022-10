Für Gold gilt es, den Bruch der eminent wichtigen 1.600 US-Dollar zu verhindern. Scheitert das Unterfangen, könnte das aus charttechnischer Sicht weitreichende Folgen haben und die Tür zur Ausdehnung der Korrektur weit aufstoßen. Ende September konnte Gold dieses Szenario noch einmal abwenden. Gelingt es auch dieses Mal?

Spätestens mit dem Bruch der wichtigen Zone 1.700 US-Dollar / 1.670 US-Dollar ist Gold aus charttechnischer Sicht in Bedrängnis geraten, vervollständigte sich damit doch eine imposante Doppeltopformation.

Rückblick. In unserer Kommentierung zu Gold von Mitte September hieß es. „[…] Im Zentrum der charttechnischen Betrachtung steht die große potentielle Doppeltopformation. Die beiden Tops dieser Formationen werden durch das markante Hoch aus dem August 2020 und das nicht minder markante Hoch aus dem März 2022 gebildet. Das Zwischentief dieser Formation wurde im Bereich 1.700 / 1.670 US-Dollar ausgebaut, also jener Zone die aktuell unter Druck steht. Doppeltopformationen – so sich denn vervollständigen und bestätigen – leiten nicht selten obere Trendwenden ein. Vor diesem Hintergrund ist der Verbleib des Goldpreises oberhalb von 1.670 US-Dollar eminent wichtig, anderenfalls könnte sich das Doppeltop vervollständigen. Sollte dieser Fall eintreten, würde auf der Unterseite weiteres, nicht unerhebliches Abwärtspotential freigesetzt werden. Übergeordnet würde gar eine Ausdehnung der Korrektur bis in den Bereich von 1.450 US-Dollar drohen. Um das Chartbild zu entspannen und Druck von der Zone 1.700 / 1.670 US-Dollar zu nehmen, bedarf es eines Vorstoßes über die 1.800 US-Dollar. […] Sollte es für Gold unter die 1.670 US-Dollar gehen, könnte sich die Bewegung bis in Richtung 1.600 US-Dollar ausdehnen. […]“.

In der zweiten September-Hälfte durchbrach Gold die Zone 1.700 US-Dollar / 1.670 US-Dollar und steuerte mit großer Vehemenz in Richtung 1.600 US-Dollar. Ein Durchmarsch in Richtung 1.450 US-Dollar hätte in dieser Phase nicht überrascht, doch Gold bekam im Bereich von 1.615 US-Dollar noch einmal „festen Boden unter die Füße“ und setzte zu einer Erholung an.

Anfang Oktober trat die Erholung schließlich in ihre entscheidende Phase ein. Gold kämpfte sich über die 1.700 US-Dollar zurück. Und als es so aussah, dass dem Edelmetall tatsächlich der Befreiungsschlag gelingen könnte (hierzu hätte es über die 1.750 / 1.800 US-Dollar gehen müssen), brach Gold den Versuch ab. Der Widerstand um 1.730 US-Dollar erwies sich als zu hartnäckig. Dass sich danach ein veritabler Rücksetzer kreierte, passt(e) zur schwachen Verfassung. Aktuell gilt es, den Unterstützungsbereich um 1.615 US-Dollar / 1.600 US-Dollar zu verteidigen. Alles andere wäre ein herber Rückschlag. Darüber hinaus würde sich dem Edelmetall weiteres Abwärtspotential eröffnen; ggf. bis in Richtung 1.450 US-Dollar.



Ein weiterer Aspekt, der unverändert zur Vorsicht mahnen sollte, ist die Bestandsentwicklung physisch besicherter ETF. Wir bemühen des Öfteren die Bestandsentwicklung des SPDR Gold Shares als rudimentären Indikator, um die Befindlichkeiten im Goldsektor zu erfassen. Die Bestandsentwicklung des weltgrößten, physisch besicherten Gold-ETF zeigte in den letzten Wochen und Monaten übergeordnet nach unten. Zuletzt setzte sich der Trend fort. Um das einmal mit Zahlen zu untermauern: Wies der SPDR vor einem halben Jahr noch Bestände in Höhe von 1.104 Tonnen aus, so sind es aktuell (per 20.10.) knapp 931 Tonnen. Anders ausgedrückt: Investoren zogen ihr Kapital in einem beachtlichen Ausmaß ab.

Kurzum. Für Gold bricht (abermals) eine wichtige und wohl auch entscheidende Phase an. Gelingt es dem Edelmetall noch einmal, die Zone 1.615 / 1.600 US-Dollar erfolgreich zu verteidigen, könnte diese(s) als Basis für eine Erholung dienen. Potentielle Bewegungsziele liegen in diesem Fall bei 1.670 US-Dollar bzw. 1.730 US-Dollar. Ein Ausbruch über die 1.730 US-Dollar würde die Karten auf der Oberseite neu mischen. Obacht ist hingegen geboten, sollte es für Gold doch noch unter die 1.600 US-Dollar gehen. In diesem Fall wäre eine Ausdehnung der Bewegung in Richtung 1.450 US-Dollar nicht auszuschließen.