SI GROUP PRÄSENTIERT NEUE MARKE FÜR KUNSTSTOFFRECYCLING AUF DER K 2022

EVERCYCLE-Lösungen fördern den Übergang der Kunststoffindustrie zu einer Kreislaufwirtschaft

THE WOODLANDS, Texas, 21. Oktober 2022 /PRNewswire/ – SI Group, ein weltweit führender Entwickler und Hersteller von Hochleistungsadditiven, Prozesslösungen, Pharmazeutika und chemischen Zwischenprodukten, hat heute auf der K 2022 in Düsseldorf, Deutschland, seine EVERCYCLE-Additivplattform für das Kunststoffrecycling vorgestellt. Treffen Sie das SI Group Team auf der K 2022 in Halle 6/B08.

