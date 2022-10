Der Medicines Patent Pool (MPP) unterzeichnet Lizenzvereinbarung zur Verbesserung des Zugangs zu Nilotinib für die Behandlung von chronisch-myeloischer Leukämie

Genf (ots/PRNewswire) - Dies ist die erste auf die öffentliche Gesundheit

abzielende freiwillige Lizenzvereinbarung für ein Krebsmedikament.



Am Rande des Weltkrebskongresses (https://www.worldcancercongress.org/) , gab

der Medicines Patent Pool (MPP) heute die Unterzeichnung einer freiwilligen

Lizenzvereinbarung mit der Novartis AG zur Verbesserung des Zugangs zu Nilotinib

bekannt. Das zweimal täglich verabreichte Medikament zur Behandlung

chronisch-myeloischer Leukämie (CML) steht auf der Musterliste unentbehrlicher

Arzneimittel der Weltgesundheitsorganisation (WHO EML) für die Behandlung von

Erwachsenen und Kindern (ab 1 Jahr).



Durch diese Vereinbarung werden ausgewählte Generikahersteller vorbehaltlich der

Genehmigung durch die jeweiligen lokalen Behörden die Möglichkeit haben,

generische Versionen von Nilotinib im lizenzierten Gebiet zu entwickeln,

herzustellen und zu liefern. Insbesondere umfasst die Lizenz sieben Länder mit

mittlerem Einkommensniveau, nämlich Ägypten, Guatemala, Indonesien, Marokko,

Pakistan, die Philippinen und Tunesien, in denen Patente für das Produkt

angemeldet wurden oder in Kraft sind.