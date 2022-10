MultiBank Group kündigt zwei zusätzliche Lizenzen in den VAE und Singapur an

Dubai, Vae (ots/PRNewswire) - Die MultiBank Group, das weltweit größte

Finanzderivateinstitut, hat ihre Position als der am stärksten regulierte Broker

der Welt gefestigt. Sie hat bekannt gegeben, dass ihre Tochtergesellschaften die

begehrten Lizenzen von zwei der angesehensten Aufsichtsbehörden der Welt, und

zwar von der Securities and Commodities Authority of the UAE ("SCA") und der

Monetary Authority of Singapore ("MAS"), erhalten haben.



Seit ihrer Gründung im Jahr 2005 hat die MultiBank Group mit mehr als 11

Finanzaufsichtsbehörden und über 25 Filialen weltweit eine beispiellose Bilanz

vorzuweisen. Der Konzern bietet seinen Kunden ein Höchstmaß an Fondssicherheit,

indem er eine 24-stündige Bearbeitung von Abhebungen garantiert und über seine

Tochtergesellschaft MEX Atlantic eine einzigartige, von Lloyds of London

gezeichnete Excess-of-Loss-Versicherung anbietet.