SOMALIA IST OFFEN FÜR GESCHÄFTE, NACHDEM DER PRÄSIDENT SEINE UNTERSTÜTZUNG FÜR DAS GROSSE ERDÖLEXPLORATION-ABKOMMEN BEKANNT GIBT

Die Bundesregierung von Somalia genehmigt die Production Sharing Agreements von Coastline

Der Präsident von Somalia unterstützt die Production Sharing Agreements von Coastline mit der Bundesregierung und erklärt das Land offen für Geschäfte mit internationalen Unternehmen;

Coastline erhielt die volle Unterstützung der Regierung für seine Vereinbarungen anlässlich hochrangiger Treffen in Mogadischu mit dem Präsidenten, dem stellvertretenden Premierminister, dem Minister für Energie und Bodenschätze, dem Vorsitzenden der somalischen Erdölbehörde und dem Generalstaatsanwalt von Somalia ;

Coastline zahlt der somalischen Zentralbank einen „Signature-Bonus" von 7 Millionen US-Dollar für seine 7 Production Sharing Agreements; und

Coastline wird sein Explorationsprogramm nun vorantreiben.

Hassan Sheikh Mohamud, Präsident von Somalia, sagte: „Dieses Abkommen unterstreicht, dass Somalia nach dem Konflikt, der das Land so viele Jahre lang erschüttert hat, offen für geschäftliche und internationale Investitionen ist. Ich möchte Coastline für sein Engagement in Somalia danken, da es im Gegensatz zu so vielen anderen Unternehmen sein Versprechen erfüllt hat, hier zu investieren. Coastline sieht in Somalia enorme Chancen und wir teilen seine Vision. Die Bundesregierung wird alles in ihrer Macht Stehende tun, um dieses Projekt zu unterstützen, und wir wollen, dass die erste Exploration so schnell wie möglich beginnt. Der heutige Tag ist für Somalia ein wichtiger Schritt nach vorn, während wir versuchen, unsere Energiewirtschaft zu entwickeln, die allen Somaliern materielle Vorteile bringen wird. Wir stehen unmittelbar vor Energieunabhängigkeit, neuen Steuereinnahmen und weiteren ausländischen Investitionen in Somalia."

HOUSTON, 21. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- Coastline Exploration Limited („Coastline"), ein auf Ostafrika fokussiertes Upstream-Öl- und Gasunternehmen, gibt im Anschluss an seine Erklärung vom 19. Februar bezüglich der Unterzeichnung von sieben Production Sharing Agreements („PSAs"), die sich auf Offshore-Tiefwasserblöcke der somalischen Bundesregierung beziehen, bekannt, dass es von den zuständigen Behörden der Bundesregierung von Somalia („FGS") die endgültige Genehmigung für die Durchführung seines Explorationsprogramms erhalten hat. Infolgedessen hat Coastline in Übereinstimmung mit den Bedingungen der PSAs den vereinbarten Signature-Bonus von 7 Millionen US-Dollar an die somalische Zentralbank gezahlt.