Noch vor wenigen Monaten markierte das Wertpapier von Applied Materials bei 167,06 US-Dollar nach einer äußerst steilen Kursrallye ihren Höhepunkt, genauso schnell schmolzen die Gewinne in diesem Jahr allerdings wieder zusammen. Hierdurch wurde zuletzt das Niveau um die Hochs von vor der Corona-Pandemie erreicht, an dieser Stelle konnte nun eine technische Gegenbewegung eingeleitet werden. Gut möglich, dass genau in diesem Bereich nun ein tragfähiger Boden ausgebildet wird und hierdurch eine mittelfristige Trendwende einleitet.

Gute Chance auf Bodenbildung

Zunächst einmal sollten sich Investoren im Bereich zwischen 62,40 und 69,44 US-Dollar auf eine volatile Seitwärtsphase einstellen, ein Kursanstieg über 82,70 US-Dollar könnte aber den Stein ins Rollen bringen und erste Gewinne zurück an den 200-Wochen-Durchschnitt bei 92,57 US-Dollar erlauben zu vollziehen. Ein weiteres Ziel darüber läge bei rund 100,00 US-Dollar für die Applied-Materials-Aktie. Ein bärisches Szenario würde sich ganz klar unterhalb von 62,40 US-Dollar ergeben, in diesem Fall müsste noch einmal der langfristige Aufwärtstrend um 51,00 US-Dollar als Unterstützung zum Tragen kommen.