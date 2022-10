STIEBEL ELTRON ist Superbrand/ Auszeichnung für herausragende Markenführung (FOTO)

Wiesbaden / Holzminden (ots) - Wärmepumpen-Hersteller STIEBEL ELTRON ist erneutals "Superbrand" ausgezeichnet worden. Fátima Wille, MarketingleiterinDeutschland, und Henning Schulz, Pressesprecher, haben den Award im Rahmen einerGala im historischen Herzog-Friedrich-August-Saal der WiesbadenerCasino-Gesellschaft entgegengenommen. "Wir sind sehr stolz darauf, dieAuszeichnung erneut entgegennehmen zu dürfen. Das ist eine Bestätigung für diekontinuierliche Arbeit an einer authentischen, nachhaltigen und innovativenMarke", so Fátima Wille. STIEBEL ELTRON befindet sich als "Superbrand" in guterGesellschaft: Neben weiteren bekannten deutschen Marken wurde auchLeichtathletik-Star Malaika Mihambo als Superbrand-Persönlichkeit in Wiesbadengeehrt.STIEBEL ELTRON treibt seit Jahren mit voller Überzeugung die Energiewende voran.Mit Produkten für Raumwärme und -kühlung sowie Lüftung und Warmwasser sorgt dasweltweit erfolgreiche Unternehmen in zahlreichen Ländern für ein "Zuhause zumWohlfühlen". "Wir setzen im Heizungsbereich seit Jahrzehnten ausschließlich aufumweltfreundliche Wärmepumpen, die mit kostenloser Umweltenergie, also ohnefossile Brennstoffe, Wärme erzeugen", so Henning Schulz. "Damit spart jederWärmepumpennutzer nicht nur massiv CO2, er ist auch unabhängig von Gas oder Öl."Dass die Marke bereits zum siebten Mal zur Superbrand gekürt wurde, bestätigeden Erfolg der Weiterentwicklung der Marke in den vergangenen Jahren.Superbrands ist die weltweit größte Markenbewertungs-Organisation und zeichnetin Deutschland seit 2004 die stärksten und besten Marken aus. UnabhängigeFachleute der Superbrands-Organisation nominieren - basierend aufvorangegangenen Marktforschungsstudien - in einem Vorselektions-Verfahren dieherausragenden Produkt- und Unternehmensmarken eines Landes, welche dann voneiner unabhängigen 22-köpfigen Jury bewertet werden. Die neuen Preisträgerwurden aus über 1.300 nominierten Marken von den Jury-Mitgliedern gewählt. NebenSTIEBEL ELTRON gehören beispielsweise adidas, hansgrohe und Miele zu denPreisträgern. Und eben auch Malaika Mihambo: Die amtierende Olympiasiegerin undWeltmeisterin im Weitsprung glänze mit "unglaublicher mentaler Stärke und hatuns alle mit wahnsinnig spannenden Wettkämpfen begeistert", sontv-Sportmoderatorin Christine Langner bei der Laudatio auf die neueSuperbrand-Persönlichkeit.Pressekontakt:Henning SchulzLeiter UnternehmenskommunikationTel.: +49 (0) 55 31 / 70 29 56 85mailto:henning.schulz@stiebel-eltron.de