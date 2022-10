Die Wirtschaftszeitung Nikkei berichtete unter Berufung auf nicht genannte Personen, die Regierung habe tatsächlich am Devisenmarkt eingegriffen, um den Yen zu stützen. Die Nachrichtenagentur Kyodo meldete zwar, der im japanischen Finanzministerium für den Währungsmarkt zuständige Beamte Masato Kanda habe nicht kommentieren wollen, ob es eine Intervention von Seiten der Regierung gegeben habe. Allerdings hatte Finanzminister Shunichi Suzuki in dieser Woche bekräftigt, dass "das Land angemessene Maßnahmen gegen spekulative Bewegungen ergreifen werde".

Der starke Kursanstieg löste am Markt die Spekulation aus, dass die japanische Regierung erneut am Devisenmarkt eingegriffen haben könnte, um die Landeswährung zu stützen. Bereits im September hatte die Regierung interveniert, nachdem der Kurs auf 145,90 Yen je Dollar gestiegen war. Es war der erste Eingriff seit 1998 gewesen.

TOKIO (dpa-AFX) - Der Kurs des Yen hat am Freitag in einer starken Bewegung unvermittelt angezogen. Nachdem die japanische Währung zunächst zum US-Dollar an ihre jüngsten Verluste angeknüpft hatte und für einen Dollar erstmals seit 1990 fast 152 Yen gezahlt werden mussten, kippte die Stimmung plötzlich. Der Kurs des Yen zum Dollar fiel bis auf 146,20 und damit auf das Niveau von Mittwoch letzter Woche zurück. Zuletzt notierte der Dollar bei rund 147 Yen.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer