NEW YORK (dpa-AFX) - Bundesjustizminister Marco Buschmann hat den Vereinten Nationen die Unterstützung Deutschlands bei der internationalen Strafverfolgung von Kriegsverbrechen in der Ukraine zugesagt. "Nur wenn die Staatengemeinschaft Russland in die Schranken weist, haben Freiheit und Sicherheit in der Welt eine Zukunft", sagte der FDP-Politiker am Freitag in New York nach Gesprächen unter anderem mit der stellvertretenden UN-Generalsekretärin Amina Mohammed und dem ukrainischen UN-Botschafter Serhij Kislizia. "Die Vereinten Nationen und die Ukraine können dabei auf Deutschland zählen."

Zuvor hatte Buschmann während seiner USA-Reise unter anderem eine Rede an der Elite-Universität Harvard gehalten und sich in Washington mit seinem US-Amtskollegen Merrick B. Garland getroffen./cah/DP/ngu