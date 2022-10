DIE INITIATIVE TECH FOR REFUGEES UND FLEXPORT.ORG BAUEN PARTNERSCHAFT AUS, UM FLÜCHTLINGEN IN DER UKRAINE, PAKISTAN UND AM HORN VON AFRIKA ZU HELFEN

San Francisco (ots/PRNewswire) - Zusätzliche Finanzmittel in Höhe von 8

Millionen US-Dollar von der Breakthrough Prize Foundation werden





Flexport.org bei der Bereitstellung von

Lebensmitteln und Hilfsgütern an Flüchtlinge in der Ukraine, Pakistan und am

Horn von Afrika unterstützen



Die Initiative Tech for Refugees und Flexport.org haben heute eine Ausweitung

ihrer humanitären Bemühungen zur Unterstützung von Flüchtlingen angekündigt. Die

aktuellen Bemühungen für Flüchtlinge aus dem Krieg in der Ukraine werden

zusätzlich zu neuen Finanzmitteln für Notfälle in Pakistan und am Horn von

Afrika verstärkt.