Spiro(TM), die Agentur für Markenerfahrung im Rahmen der GES Collective, gibt den Start der Reihe zum Thema "Vordenkerrolle" bekannt

Las Vegas (ots/PRNewswire) - Podiumsdiskussionen richten sich an Vermarkter,

Veranstaltungsplaner und konzentrieren sich auf Veränderungen in der

Eventbranche



Spiro(TM), die globale Agentur für Markenerfahrung für das NEW NOW(TM), ist

stolz darauf, den Launch von n·Spiro(TM) bekanntgeben zu können, einem

Vordenker-Programm, das Marketing-, Branding- und Veranstaltungsprofis dabei

helfen soll, sich an laufende Veränderungen in der Branche anzupassen und sie

für die Vorteile ihrer Kunden und Verbraucher zu nutzen.