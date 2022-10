WELTPREMIERE IN FRANKREICH HABANOS, S.A. PRÄSENTIERT QUAI D'ORSAY Nr. 52

Havanna (ots/PRNewswire) -



- Coprova, S.A.S., exklusiver Vertriebspartner von Habanos, S.A. in Frankreich,

fungierte anlässlich der Präsentation der neuen Vitola der Marke Quai D'Orsay

als Zeremonienmeister.



Habanos, S.A. hat am vergangenen Donnerstag zusammen mit seinem exklusiven

Vertriebspartner in Frankreich, Coprova, S.A.S., im Rahmen eines feierlichen

Abends an einem der symbolträchtigsten Orte von Paris, dem Hôtel de La Marine an

der zentralen Place de la Concorde, die neue Vitola-Zigarre Quai D'Orsay Nr. 52

(52 Ringmaß x 156 mm Länge) vorgestellt.