Zu wenig Ware im Angebot, Kommentar zu Snap von Karolin Rothbart

Frankfurt (ots) - Ein Live-Video vom jüngsten Absturz des Snap-Kurses wäre mit

Sicherheit viral gegangen. Um 30 Prozent ist die Aktie des Betreibers der

Foto-App nach Bekanntgabe der Quartalszahlen abgerauscht - im Vergleich zu dem,

was viele Influencer sonst so auf ihren Plattformen fabrizieren, ist das

durchaus spektakulär. Mittlerweile sind die Titel nicht einmal mehr halb so viel

Wert wie zum IPO im Jahr 2017. Damals hatte sich der Quartalsumsatz

vervierfacht. Heute, wo die Werbewelt mit den Folgen der Corona-Pandemie, dem

Krieg in der Ukraine und mit einer Inflation enormen Ausmaßes fertig werden

muss, ist Snap von diesem Tempo meilenweit entfernt. Die Erlöse stiegen zuletzt

noch um 6 Prozent. Seit dem Listing ging es nie so zäh voran.



Auch der Blick nach vorn ernüchtert. Im vierten Quartal, wo im Werbebusiness

traditionell am meisten Musik drin ist, rechnet CEO Evan Spiegel mit einer

Stagnation.